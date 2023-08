Il delitto di via Poma: 30 anni dopo "Chi ha ucciso Simonetta Cesaroni?"

Chi ha ucciso Simonetta Cesaroni? E’ l’interrogativo che caratterizza l’odierna giornata del festival ‘Ventimilarighesottoimari in giallo’ di Senigallia. Questa sera (ore 21.30, ingresso gratuito) nell’Angolo Giallo dei giardini della scuola Pascoli, Raffaella Fanelli presenterà il suo libro ‘Chi ha ucciso Simonetta Cesaroni? Tutta la verità sul delitto di via Poma’.

L’autrice, che converserà con il critico letterario Valerio Calzolaio, cercherà di spiegare al pubblico uno dei casi più misteriosi delle cronache italiane degli ultimi decenni. Il 7 agosto 1990, in via Poma a Roma, la ventenne Simonetta Cesaroni viene barbaramente uccisa nell’ufficio dove svolge un lavoro saltuario: dopo oltre trent’anni dal suo assassinio, il colpevole è in libertà. Quello di via Poma è uno dei più noti casi irrisolti in cui, come spesso accade nei peggiori momenti della nostra storia, si mescolano sbadatezze, falsi indizi, interrogatori mancati, depistaggi, mancati riscontri, suicidi sospetti, testimonianze non verificate e menzogne, tante menzogne. Nel corso degli anni, i principali sospettati, dopo dolorose trafile processuali, si sono rivelati innocenti.

Altri, invece, sono scivolati tra le maglie della giustizia senza mai essere nemmeno indagati. Fino allo scorso anno: nel 2022, infatti, alcune rivelazioni hanno fatto vacillare l’alibi di una delle persone coinvolte nel caso. L’inchiesta è stata così riaperta ed è stata creata anche una commissione parlamentare d’inchiesta. In questo libro, Raffaella Fanelli mette a fuoco ‘tutta la verità possibile’, offrendo al lettore, tra le tante novità, l’unica intervista rilasciata in vita da quello che oggi appare il centro oscuro del delitto, l’avvocato Francesco Caracciolo di Sarno, attorno a cui ruota una rete di relazioni pericolose. Non esiste, infatti, il delitto perfetto, ma solo indagini sbagliate: quali errori sono stati commessi? Da chi? E soprattutto, perché? Grazie a ‘Chi ha ucciso Simonetta Cesaroni?’, il lettore potrà affrontare e, chissà, risolvere il cold case per eccellenza della recente storia italiana. La giornata inizierà alle ore 18.30 (stessa sede) con la seconda parte di ‘Giallo all’italiana’, in compagnia di Massimo Carloni.

Raimondo Montesi