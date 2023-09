"Il demone della politica visto da uno storico". Al Festival della Storia c’è Gaetano Quagliariello

Seconda giornata del ‘Festival della Storia’ alla Mole di Ancona. Ad aprire la giornata oggi (ore 17) sarà Gaetano Quagliariello, figura politica di spicco: in Parlamento dal 2006, Quagliariello dal 2013 al 2014 è stato Ministro per le riforme costituzionali nel Governo Letta. Dialogando con Francesco Monti l’onorevole sarà protagonista dell’incontro ‘Il demone della politica visto da uno storico’. Alla stessa ora è in programma l’incontro ‘La pace dentro l’abisso della guerra’, in cui Flavio Lotti, per 16 anni coordinatore nazionale della Tavola della Pace, la più grande rete pacifista italiana, dialogherà con Silvana Amati. Alle 18 due incontri: ‘Napoleone Versus Byron, con Luigi Mascilli Migliorini, professore di Storia moderna all’Università di Napoli, e ‘James Joyce e le insidie del demonio’ con John Mccourt, Rettore dell’Università di Macerata. Alle 19 ‘Il diavolo in noi: dall’esorcismo alla psichiatria’ con lo psichiatra Luigi Basso.