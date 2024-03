Il deputato anconetano. Benvenuti Gostoli a sostegno del patrimonio

L’onorevole Stefano Benvenuti Gostoli, 48 anni, di Ancona, avvocato, eletto nelle liste di Fratelli d’Italia ha aderito all’Intergruppo Parlamentare del Patrimonio Italiano che si propone di sensibilizzare l’impegno di parlamentari (deputati e senatori) al fine di promuovere, salvaguardare, tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e storico nazionale. L’integruppo nasce con queste finalità culturali: divulgare e rendere fruibile il patrimonio artistico, culturale e storico custodito presso le sedi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; organizzare alla Camera dei Deputati il premio “Donne del Patrimonio” che rappresenta un importante riconoscimento per le dirigenti, imprenditrici, professioniste e rappresentanti delle istituzioni che si sono distinte nella valorizzazione del patrimonio italiano.

Inoltre in occasione del ventesimo anniversario dell’emanazione e entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali (Legge 42/2004) è impegnato nel raccogliere pareri, proposte e suggerimenti per un aggiornamento del testo legislativo. Infine l’Intergruppo promuove e sostiene le Giornate Europee del Patrimonio promosse dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea che si terranno il 14 e 15 settembre 2024.

L’intergruppo è presieduto da Cristina Rossello, 63 anni, nata a Finale Ligure (Savona), avvocato patrimonialista tra i più importanti d’Italia, deputata alla Camera eletta nelle liste di Forza Italia.

Presidente onorario è stato nominato Giuliano Urbani che durante il governo guidato da Silvio Berlusconi rivestì l’incarico di ministro dei beni culturali. Segretario generale è invece Ivan Drogo Inglese presidente dell’ente Stati Generali del Patrimonio Italiano e rappresentante di interessi del patrimonio presso la Camera dei Deputati.