Il derby di basket finisce con minacce di morte

Quando le sfide sportive vanno ben oltre e diventano fatti di cronaca. E’ quanto sarebbe accaduto tra due società cittadine (con tanto di minacce di morte): la Pallacanestro Jesi e la Basket Academy. Tutto risale al derby del 21 dicembre. A intervenire è la società che fa capo a Massimo Stronati (guida di Interporto e sotto scorta per la vicenda Amazon) e "Lupo" Rossini. "Siamo stati chiamati in causa – dicono dalla Pallacanestro Jesi – nonostante estranei all’accaduto. Durante la partita nella palestra Filonzi non si è verificato alcun episodio violento e tutto si è svolto in un clima di leale competizione sportiva. Qualora fosse avvenuto un episodio spiacevole fra alcuni tifosi e il figlio di un ’dirigente’ della squadra ospite, come sostenuto dalla Academy, la Pallacanestro Jesi precisa che non ha nulla a che fare con quanto succede al di fuori dall’impianto. Per quanto concerne il comportamento dei tifosi, è bene sottolineare che la loro presenza è stata costante, calorosa e corretta in tutte le gare, tanto che fino a questo momento la Pallacanestro Jesi non è mai stata fatta oggetto di alcuna sanzione da parte della Fip. Andrebbe invece stigmatizzato il comportamento del ’dirigente’ della Basket Academy che ha additato come diretti responsabili dell’accaduto il vice presidente Stronati e ’Lupo’ Rossini, offendendoli, denigrandoli e diffamandoli tramite un social. Non pago, il ’dirigente’ ha rivolto precise e circostanziate minacce di morte tramite messaggi audio Whatsapp ai due esponenti della Pallacanestro Jesi".

"Pesanti ’avvertimenti’ – continuano dalla società – che non possono essere presi alla leggera, dato quanto si è mostrato capace di fare il ’dirigente’ la sera stessa dei fatti. Lo stesso è stato filmato mentre, con una spranga di ferro in mano, urla con fare minaccioso fuori da un locale della città. L’Academy ci invita a contribuire ad ’abbassare i toni’ (che non abbiamo mai alzato) e dare un ’segnale di disponibilità’, rassicurandoci che, in quel caso, per il ’dirigente’ la questione finirebbe lì. La Pallacanestro Jesi questo ’segnale’ lo dà già di per se forte e chiaro, non prevedendo, coerente col proprio Progetto fondato su valori sportivi ed etici, alcun diritto di cittadinanza per dirigenti e/o tesserati che si rendano protagonisti di comportamenti analoghi a quello del ’dirigente’ dell’Academy. Stronati e Rossini – chiude il comunicato – valuteranno il da farsi nelle sedi opportune. Ringraziamo i tantissimi cittadini e sportivi che si sono stretti intorno alla nostra Società".