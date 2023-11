Il derby è della Pro Sesto. AlbinoLeffe, altro stop

La Pro Sesto sfata finalmente il tabù della vittoria, che mancava dallo scorso 29 settembre (successo in trasferta contro l’Alessandria) e vince 2-0 il derby lombardo contro l’AlbinoLeffe. La formazione guidata da Francesco Parravicini conferma la grande solidità difensiva già vista una settimana prima in casa della Triestina, fermata sullo 0-0 nonostante avesse il secondo miglior attacco del girone A, ma finalmente aggiunge anche la capacità realizzativa negli ultimi sedici metri. La formazione di casa ha messo in discesa la sfida già entro l’intervallo grazie alle marcature di Maurizii e Bussaglia, bravi a concretizzare il lavoro offensivo dopo un avvio più di marca AlbinoLeffe. I cambi di Lopez nella ripresa, tre già al ritorno in campo dopo l’intervallo con gli innesti di Poletti, Longo e Zanini, non danno la giusta scossa. Al contrario i padroni di casa falliscono un i rigore con Bruschi al 37’. Il successo permette di risalire in sedicesima posizione con una sola lunghezza da recuperare proprio sull’Albino, che infila la seconda sconfitta consecutiva. Mattia Todisco