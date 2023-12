Il dg di Torrette ora rassicura:: "In arrivo nuovo personale"

"Stiamo già mettendo mano ai problemi del personale, con l’obiettivo di tornare alla normalità. L’incontro tra le parti in Regione è stato molto importante e proficuo. Remiamo tutti dalla stessa parte". In attesa di nuove disposizioni e di interventi mirati sul tema del personale, soprattutto quello infermieristico, per limitare i danni al policlinico di Torrette, il direttore generale dell’azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, Armando Gozzini, lancia un messaggio di distensione. Non solo, fornisce anche qualche dettaglio: "Assieme ai miei collaboratori ci siamo subito messi al lavoro per limitare i danni e recuperare delle risorse e sembra che si stiamo riuscendo. Per essere chiari, siamo in procinto di mettere in servizio una ventina di posizioni, parlo di infermieri, per coprire le emergenze. Sono 19 per la precisione e arrivano sia dalle graduatorie che dalle forze fresche appena laureate. È uno dei modi che stiamo cercando di implementare per coprire l’emorragia di personale, a fronte dell’esodo verso l’Ast di Ancona che sta stabilizzando dal 1° dicembre. Speriamo, anzi ne siamo sicuri, di poter fare dell’altro nell’immediato futuro per riportare serenità all’interno dei tre presìdi".