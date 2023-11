Il dg Gozzini resta e rilancia: "Io da qui adesso non me ne vado. C’è il personale da stabilizzare"

È tempo di campagna acquisti, anche nelle aziende ospedaliere nazionali alla ricerca dei rispettivi manager. Nonostante il suo nome sia emerso ai quattro lati dello stivale, il dg dell’ospedale di Torrette Armando Gozzini si toglie dal ‘mercato’ e rilancia.

Dottor Gozzini, pensa di lasciare Ancona e la sanità marchigiana?

"Non è ho alcuna intenzione, sto bene qui, ho tanti amici e un posto invidiabile in una grande azienda, non a caso riconosciuta pochi giorni fa come il miglior ospedale pubblico d’Italia. Non vedo perché dovrei andarmene".

Il suo nome però continua a circolare, questo non lo può negare.

"Non solo non lo nego, come non nego che mi abbia fatto piacere vedere il mio nome accostato a diverse realtà territoriali, dalla bella Sicilia alla Liguria...". E alla sua Lombardia, conferma?

"Certo. Le riflessioni si fanno, ma poi serve una scelta ponderata e io al momento non ho alcuna intenzione di lasciare. Ho davanti un lavoro molto stimolante. A fine mandato, tra tre anni e mezzo vedremo, non adesso. Sono tranquillo e stamattina (ieri, ndr.) ho dovuto tranquillizzare anche i vertici istituzionali, preoccupati da un mio eventuale disimpegno. Lei non sa le telefonate che ho ricevuto".

Le sfide non le mancano. A partire dal ‘domino’ del nuovo Salesi: le ultime novità?

"Tutto dipende dalla nuova morgue e stavolta sembra sia arrivato il momento buono per inaugurarla e dare dunque impulso alle demolizioni del vecchio edificio e all’ex centrale impianti. Lunedì ho in programma un ulteriore check di conferma. Mi dicono che il problema di funzionamento del sistema caldofreddo della camera mortuaria sia stato risolto, presto arriveranno i cancelli e via alla pulizia finale. Sul Salesi una cosa la devo dire...".

Prego.

"Il cantiere dell’edificio e tutte le procedure sono di competenza della Regione e non dell’azienda".

Le vere sfide future quali sono direttore?

"Il personale da stabilizzare e l’obsolescenza degli apparati tecnologici da risolvere. Nell’ambito del personale ci metto anche la raffica di concorsi per sostituire una decina di primari".

Tra loro anche quello della cardiochirurgia pediatrica, Marco Pozzi. Cosa sta accadendo dentro quel reparto?

"Il dottor Pozzi ha dato delle disposizioni che noi rispettiamo fino a quando risulterà essere lui il direttore (fino a inizio marzo 2024; da fine settembre Pozzi è in ferie e ci resterà). L’attività chirurgica è bloccata. In attesa di trovare una nuova figura alla sua altezza attraverso il concorso già bandito (un solo candidato alla prima chiamata, annullata e riaperti i termini) ci appoggiamo su altre strutture vicine".