Il dialetto entra a scuola tra letture e volumi

Il dialetto arriva a scuola con tutto il suo bagaglio di tradizioni e cultura del nostro territorio. Grazie al “Comitato manifestazioni varanesi”, associazione culturale senza scopi di lucro che si propone di coltivare il dialetto anconetano, promuovendo attività teatrali, letterarie, culturali, sociali e ricreative in genere, una interessante iniziativa prende il via domani con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Ancona.

L’associazione, tramite la sua presidente Lucia Gioia, si è resa disponibile a realizzare degli incontri nelle scuole cittadine per la promozione del vernacolo anconetano. Nel corso di tali incontri verranno tenute letture di testi in dialetto da Orietta De Grandis, nota interprete attiva da anni nel mondo del teatro sia dialettale che in lingua. Saranno inoltre donati alle biblioteche degli Istituti comprensivi e agli alunni dei volumi contenenti poesie e racconti scritti nei vari dialetti delle province della nostra regione, realizzati in occasione dei vari concorsi indetti negli anni passati a latere dell’annuale Festival del dialetto di Varano. Di concerto con le insegnanti e le dirigenti scolastiche degli Istituti comprensivi che hanno aderito all’iniziativa, sono stati programmati degli incontri.