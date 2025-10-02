Il digitale dona di nuovo vita al Duecento e Trecento fabrianesi

Il Comune è risultato vincitore del bando nazionale per il funzionamento dei piccoli musei del Ministero della Cultura. Oltre 500 le domande presentate da musei pubblici o privati per l’avviso pubblico. "Il Comune di Fabriano – spiegano dal municipio – si è piazzato al 14esimo posto e si è aggiudicato un finanziamento di 100mila euro, che servirà per qualificare l’offerta culturale della pinacoteca civica Molajoli. L’amministrazione contribuirà con ulteriori 10mila euro di cofinanziamento, per un totale pari a 110mila euro".

Il progetto prevede la "restituzione, attraverso le tecnologie digitali, delle opere d’arte che si trovano all’interno sia della Chiesa di San Domenico che del complesso di Sant’Agostino, entrambi chiusi a causa del sisma del 2016, facendo della Pinacoteca il luogo privilegiato per la fruizione multimediale delle opere del Duecento e Trecento fabrianese. Sono già visibili in Pinacoteca, sempre grazie alle tecnologie digitali, le opere relative alle cappelle gotiche della Cattedrale di San Venanzio. Il progetto intende realizzare l’allestimento, all’interno del polo culturale civico, di una sala apposita per la fruizione dei nuovi contenuti digitali, oltre al potenziamento e al riallestimento della sala già dedicata al tour virtuale della Cattedrale".

"In questo modo – aggiunge il Comune – si completa il disegno di valorizzazione, attraverso le nuove tecnologie, del patrimonio di tre siti culturali tra i più significativi della città e della storia dell’arte umbro-marchigiana, in attesa della loro riapertura".