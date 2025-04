Il digitale nel turismo, gCube in Africa

gCube, digital company di Senigallia (Ancona), ha partecipato al ‘Gitex Africa 2025’ di Marrakech, in Marocco, unica startup marchigiana selezionata da Ita Italian Trade Agency per rappresentare l’Italia durante l’evento internazionale nel settore tech. Azienda attiva nel settore delle esperienze digitali immersive per il turismo e la valorizzazione culturale, gCube ha partecipato anche al Gitex Dubai, nell’ambito di un piano di sviluppo che punta sempre più - fa sapere in una nota - su "internazionalizzazione e cooperazione multilivello". Il Gitex Africa si è tenuto dal 14 al 16 aprile, registrando una presenza record di 45mila visitatori e 1.400 espositori da più di 130 Paesi; un evento strategico per tutte le realtà che puntano ad una presenza strutturata nel mercato africano, in rapido sviluppo, e il Marocco è tra le aree più vivaci per infrastrutture digitali e capitale umano specializzato.