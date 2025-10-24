Il dilemma della sosta in centro. San Martino, è tutto da rifare: "Cerchiamo di avere più posti"

Il parcheggio San Martino rischia di diventare una barzelletta. Quando sembrava tutto fatto, con un progetto rivisto rispetto a quello originale del cosiddetto ‘Concorso di idee’, ai tempi della giunta Mancinelli, ora potrebbe ripartire tutto da capo. Il progetto, commissionato da Ancona Servizi a un gruppo di tecnici toscani, non andrebbe più bene. Il nuovo obiettivo dell’amministrazione comunale, sindaco in testa, è rivedere quel progetto, eliminare una parte della struttura dedicata agli uffici per aumentare il numero di posti auto; più meno si passerebbe dai circa 100-105 posti del piano presentato dai progettisti a circa 120-125, con un possibile risparmio anche sui costi: "Sul San Martino ho chiesto una riformulazione del progetto – spiega al Carlino Daniele Silvetti – che è in corso di analisi e di preparazione. L’obiettivo, condiviso con l’assessore ai lavori pubblici Tombolini, è ottenere il massimo della volumetria possibile dedicata ai posti auto e non agli uffici, cosa che ci farà abbassare ulteriormente il costo dell’opera. Appena sarà pronto me lo sottoporranno e assieme vedremo se è fattibile, soprattutto a livello di impegno economico. La soprintendenza? Chiederemo il suo parere quando avremo in mano il piano".

Proprio il prezzo da pagare aveva messo in allarme la giunta Silvetti a inizio sindacatura, spingendola ad affidare il progetto all’allora Mobilità&Parcheggi (oggi Ancona Servizi) e al suo direttore generale, Giorgio Luzi. Il risultato prodotto era stato un maggior numero di posti auto e un drastico taglio dei costi, da 6 a meno di 4 milioni di euro; nel frattempo è passato del tempo, il San Martino è rimasto al palo e i costi sono di nuovo lievitati. Da qui la richiesta di rivedere tutto il pacchetto, come confermato dal sindaco, passo che richiederà un ritardo ulteriore nell’affidamento dei lavori e dunque della fruibilità di un’opera molto importante per la viabilità e la sosta del capoluogo.

Il nuovo progetto potrebbe richiedere l’abbattimento del rudere di quella che un tempo fu una caserma dei carabinieri, sito vincolato dalla soprintendenza e quindi non sarà così facile superare quell’ostacolo. Il nuovo cambio di orizzonte rileva anche un altro, delicato passaggio politico interno alla giunta di centrodestra. Stando a quanto affermato dal sindaco, appare evidente che la paternità dell’opera potrebbe passare dall’assessorato di Daniele Berardinelli a quello di Stefano Tombolini.