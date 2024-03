Il direttore generale in emergenza: "Pazienti anche nelle altre strutture"

Il pronto soccorso di Torrette scoppia sempre di più a causa della carenza dei posti letto nei reparti e se la Regione e i vertici della sanità marchigiana non prendono provvedimenti immediati la situazione rischia di sfuggire di mano. Tra risorse annunciate e non ancora distribuite e altre invece ‘congelate’ in un fondo regionale speciale (GSA, con 19 milioni di euro ancora vincolati e che al momento non sono stati assegnati a Torrette, il cui bilancio ne deve fare formalmente a meno) i vertici di Torrette, senza indugiare sul tema delle risorse, cercano di tappare le falle. Mancano gli infermieri per tenere attivi e al completo i reparti disponibili e senza risorse speciali dalla Regione gli oltre 100 posti letto tagliati possono diventare una piaga. Ne è consapevole anche il Direttore generale dell’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, Armando Gozzini.

Direttore, quale soluzione immediata è possibile prendere per limitare il problema nel suo ospedale?

"Ritengo che la misura del tavolo interprovinciale che si sta creando possa in qualche modo affrontare l’allarme, ma serve tempo".

Cosa prevede questo tavolo di lavoro?

"La proposta è arrivata dal sottosegretario regionale alla sanità, Aldo Salvi, e prevede un coordinamento tra i vertici dell’Ast 2 e delle due aziende ospedaliere, noi di Torrette appunto e l’Inrca. L’obiettivo è la presa in carico dei pazienti da parte delle strutture dove c’è posto in base alla criticità del paziente in questione".

Ciò significa coordinare i posti letto soprattutto nei cosiddetti ospedali periferici del territorio provinciale di Ancona?

"Sì è così, che siano ospedali pubblici, ma anche strutture private, convenzionate e non. C’è bisogno di tutto, di ogni sito dove individuare le varie tipologie di diagnosi, dai cronici ai sub—acuti passando anche per la residenzialità. Qualsiasi soluzione può aiutare, la cosa fondamentale è che ci sia la collaborazione da parte di tutti per risolvere il problema in attesa di interventi strutturali futuri per tornare alla normalità".

Come mai, secondo lei, periodicamente e con sempre maggiore frequenza, si creano problematiche di questo genere? "Il tema delle attese e del cosiddetto boarding, ossia la ricerca spasmodica di posti letto dentro l’ospedale è ormai diffuso. Fino a quando non verrà completata la riforma del territorio non ci sarà soluzione. Come dice lei, tuttavia, ci sono giornate dove la situazione nel nostro pronto soccorso è critica, altre sono più tranquille e si respira". C’è poi il nodo dei ricoveri non appropriati, o no?

"Il vero nodo. Una buona parte di quelli che afferiscono a Torrette andrebbero seguite dalle cure intermedie, ma ciò non accade. Ripeto, mancano le strutture in grado di assolvere quella fascia di pazienti, gli ospedali di comunità. Un hub come Torrette resta un miraggio nel deserto, ma se ci fossero queste strutture in grado di filtrare parte dei ricoveri, 20-25 pazienti al giorno, sarebbe un sollievo per tutti".

Quanto influiscono sul tema i cantieri ancora attivi nell’area di Torrette?

"Molto direi e infatti contiamo di migliorare sotto quel profilo. Il caos dei lavori ci paralizza in alcuni casi, ma una volta sanato il grosso dei cantieri si potrebbe tornare alla normalità. Lei tenga conto che tra maggiori e minori sono in corso una quarantina di interventi".