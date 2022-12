Il direttore Polacco: "Ricostruire Il futuro della Dorica è nel suo passato"

di Giacomo Giampieri

Direttore Massimiliano Polacco, che è anno è stato il 2022 per le imprese, il commercio e il turismo?

"Non semplice. Mi passi l’aggettivo ’instabile’. Se è vero che è stato quello della ripartenza sulla coda del Covid, il 2022 purtroppo è stato contraddistinto da nuove emergenze che hanno ulteriormente gravato sul tessuto socio-economico delle nostre comunità. Provando a fare ordine: sapendo quando accaduto durante la pandemia, abbiamo temuto che il commercio fisico sparisse e che il turismo venisse cancellato. E invece l’estate scorsa è stata fantastica: c’è stata una rinascita delle attività commerciali e del turismo, fino ad agosto. Poi le nuove mazzate".

Note, ovviamente...

"Prima fra tutte, gli aumenti delle tariffe e il caro energia. Mi ricordo ancora: ero in ufficio quando arrivò la comunicazione. Stentavo a crederci, non era prevedibile dopo tre mesi estivi felici. E a pagare un conto salato sono state, soprattutto, famiglie e imprese turistiche e commerciali. Queste ultime hanno avuto i costi iniziali stravolti, che hanno appesantito la gestione aziendale. Le spese per le utenze sono aumentate in modo esponenziale, le materie prime sono schizzate alle stelle. Molte non hanno avuto utile. E anche il mercato del lavoro ha registrato criticità: penso alla difficoltà degli imprenditori di trovare manodopera e stagionali. Molti lavoratori hanno preferito opportunità assistenziali diverse. Insomma, è stata ed è ancora dura. Ma resistiamo in perfetto stile marchigiano".

Resistiamo, sì. Ma come ripartiamo nell’anno che verrà?

"Con una nuova inclinazione, con voglia di ricostruire. E partendo dai punti di forza delle Marche. Un esempio su tutti. Nel 2016 abbiamo subito la tragedia del terremoto. Dopo una fase in cui siamo stati abbandonati, ora ci sono 2.500 progetti nel cratere del sisma. Guardate, quello è uno dei cantieri più grandi a livello nazionale. E dal dramma bisogna saper cogliere un’opportunità di crescita incredibile. Acceleriamo nel 2023 e facciamolo sul serio".

Il pensiero all’alluvione è inevitabile, la ferita è ancora aperta. Come far ripartire quei luoghi?

"Creando i presupposti per rinascere. Oltre ai fondi servono opere per mettere in sicurezza un territorio straordinario e fragile. Serve un’imponente strategia di risanamento e bonifica dei fiumi, bisogna fare in modo che simili disgrazie non accadano più. Le famiglie, le imprese hanno bisogno di certezze per pianificare il futuro. Altrimenti se ne vanno. Poi mi auguro si combatta seriamente per rivedere la burocrazia, che è pagata dagli italiani, non dimentichiamolo, e che invece, spesso, li ostacola. Dovrà tornare al servizio delle persone, non l’opposto. Una specie di casa di vetro, trasparente, che agevoli i cittadini e le imprese".

Il turismo è strategico per risollevarsi?

"Turismo e sfere correlate, commercio, cultura e trasporti, sono settori strategici. Il nostro cavallo di battaglia, da me lo avrete sentito mille volte, è la destagionalizzazione. Ci sono situazioni di forte interesse per portare grossi flussi di persone nelle Marche. L’anno che si chiude l’ha mostrato chiaramente: dalle altre regioni d’Italia e dall’estero hanno voglia di conoscerci. Ma il territorio dev’essere appetibile, sicuro e ospitale tutto l’anno".

Nel 2023 si andrà al voto anche nel capoluogo marchigiano, Ancona. Si può fare di più, qui, per il turismo? Se sì, in che modo?

"Risposta semplice: il futuro di Ancona è nel passato. Parliamo di una città fortemente propensa al turismo e la vocazione è nelle sue origini che andrebbero valorizzate. La parte antica è quasi abbandonata e altresì va ricostruita. La storia va fatta ripercorrere ai turisti attraverso proposte serie e progetti di business. Da lì si parte: dalla riscoperta di tesori nascosti agli occhi dei più. Ci sono stranieri che cercano anfiteatri romani per vivere un’esperienza tra storia e cultura: Ancona ne ha uno in centro e molti anconetani forse neanche lo sanno. Le radici della Dorica alla base di un nuovo sviluppo a lungo termine".