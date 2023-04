Il disastro delle liste d’attesa "Prendo 600 euro di pensione Ne devo pagare 200 per la visita"

di Sara Ferreri

"Io invalido civile con 600 euro di pensione al mese e un affitto da pagare perché la mia casa è stata danneggiata dall’ultimo sisma, ho dovuto pagare 200 euro per una visita medica. Nonostante avessi avuto diritto a farla gratis". A parlare è Alvaro Montesi, 76enne di Cupramontana, agricoltore in pensione che il 6 febbraio scorso ha provato a prenotare una colonscopia come prescrittogli dal suo medico di famiglia per alcuni disturbi importanti anche alla luce dei suoi pregressi problemi di salute.

"Ho chiamato il Cup al telefono – spiega - e mi hanno risposto che per quel tipo di esame non c’erano appuntamenti con il sistema sanitario nazionale nonostante la priorità indicata dal mio medico. Mi hanno messo nella lista di pre-appuntamento (ex ‘di garanzia’) dicendomi che avrei ricevuto a breve tre chiamate dalle varie strutture per avere la mia prestazione entro i 30 giorni indicati nella ricetta come priorità. Nel frattempo mi hanno dato un appuntamento a pagamento per il 20 aprile all’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Un mese e mezzo dopo. Nessuno mi ha chiamato se non diversi giorni dopo, forse a marzo, per dirmi che non riuscivano a trovare nessun posto in tutta la regione. Ho sperato mi richiamassero ma non sentendo più nessuno sono dovuto andare a pagamento e ho pagato 200 euro nonostante avessi l’esenzione. Duecento euro che per me vogliono dire un terzo della pensione. Sto andando avanti grazie al fatto che anche mia moglie ha una pensione minima ma soprattutto tirando la cinghia perché abbiamo due figlie disoccupate e un affitto da pagare. Anche mia moglie ha dei problemi alla schiena e alle mani che ha trascurato a lungo proprio perché non si trovava posto con la mutua. Facendo sacrifici alla fine è andata a pagamento e ora sta molto meglio. Ma abbiamo deciso di denunciare questa situazione perché stiamo raschiando il barile e non lo riteniamo giusto. Ci siamo rivolti al tribunale del malato di Jesi che si sta attivando per farci ottenere un rimborso, perché avevo diritto a fare quella visita in esenzione. Per fortuna per il momento non dovrò fare altre visite o controlli. Spero che davvero la situazione cambi perché noi poveri anziani ci sentiamo davvero impotenti di fronte a tutto questo quando abbiamo un problema di salute o dobbiamo fare controlli". E non è tutto. Nostra figlia ha avuto un serio problema agli occhi dovuto allo strabismo per il quale era stata operata da piccola e per via del Covid e della necessità di intervenire subito ci hanno praticamente costretto a pagarci l’intervento: 3.500 euro. Siamo dovuti ricorrere ad un finanziamento: ci siamo indebitati per curarci, nonostante una vita di sacrifici e tasse sempre pagate. Forse qualcuno dovrebbe rendersi conto del punto di non ritorno a cui siamo arrivati". "Abbiamo chiesto all’Ast di Ancona il rimborso della prestazione – spiega Pasquale Liguori per il Tribunale del malato di Jesi – perché il signore che tra l’altro è esente, avrebbe dovuto essere garantito dalla lista di pre appuntamento e così non è stato. Ha ottenuto la sua prestazione medica in un mese e mezzo, quindi oltre la priorità indicata e solo perché se l’è pagata. Si è rivolto a noi per far valere i suoi diritti e crediamo abbia ragione da vendere".