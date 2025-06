Il discorso di Animali nel mirino di Per Jesi

"Quando si celebra la Repubblica è giusto e doveroso, per le Istituzioni che rappresentano estesamente i cittadini, creare un momento in cui tutti possono guardarsi negli occhi e, anche nella diversità di opinione, rispettare la partecipazione altrui sotto un cappello unico, capace di garantire i diritti e la libertà di ognuno". L’associazione Per Jesi punta l’indice sul vicesindaco Samuele Animali, dopo il discorso del 2 giugno: "Il discorso ci è sembrato inopportuno ed escludente. Ha utilizzato il suo ruolo e la celebrazione di una festa nazionale per osannare l’operato dell’amministrazione e per rivolgere dure critiche verso il governo nazionale".