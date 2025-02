Il dissidente del Pd, Petrelli: "Mi dissocio da quel comunicato"

"Preciso che il sottoscritto non aderisce al comunicato stampa inviato dai Gruppi consiliari di minoranza". Inizia così la nota inviata mercoledì sera dal consigliere comunale del Partito Democratico Giacomo Petrelli. Poche righe, ma sufficienti per creare un caso politico in seno alla stessa minoranza consiliare. La sua mancata adesione è legata al testo del documento inviato dai colleghi di centrosinistra a proposito dell’assessore Latini in cui, tra le altre cose, si dice "si valuti se l’assessore ha la serenità per continuare; il castello politico della destra crolla di fronte alla realtà". Petrelli ha detto no a quel comunicato: "Pur esprimendo massimo rispetto per la posizione dei colleghi del Gruppo Partito Democratico, al quale appartengo orgogliosamente, e degli altri Consiglieri di minoranza che si sono espressi – spiega Petrelli, assieme a Giulia Fedele il più giovane consigliere comunale di Ancona – ci tengo a specificare che la mia non adesione è dovuta a una diversa sensibilità che mi porta a non commentare quanto avvenuto con un riferimento così esplicito al piano personale degli interessati. Ciò non mi impedisce comunque di esprimere la mia piena solidarietà agli operatori sanitari e militari danneggiati in occasione del grave episodio avvenuto nelle scorse ore. Faccio presente che la rappresentazione di tale diversità di vedute avviene in un clima di massima serenità politica e personale, e che non costituisce un caso politico o di appartenenza".

In realtà il clima all’interno del centrosinistra anconetano non è troppo sereno. Il dialogo che ha portato all’invio di quella nota è stato serrato mercoledì. Tra i contrari pare non ci fosse soltanto Petrelli, ma anche altri esponenti, ma l’unico a inviare un comunicato di palese non adesione al resto dei colleghi è stato lui. I movimenti coinvolti erano sostanzialmente quattro, oltre al Partito Democratico Altra Idea di Città con Francesco Rubini, Ancona Diamoci del Noi con Carlo Pesaresi e Diego Urbisaglia di Ancona Futura. Non hanno aderito – ma questo capita praticamente sempre da alcuni mesi e riguarda la maggior parte dei comunicati condivisi dalla minoranza – Massimo Mandarano di Italia Viva e Tommaso Fagioli di Azione.