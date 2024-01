"Il distretto sanitario resterà nel quartiere, nessuna dismissione"

Il Distretto sanitario di Collemarino non verrà affatto dismesso.

Lo ha messo nero su bianco la Direzione strategica dell’Azienda sanitaria territoriale di Ancona che, ieri in una nota, ha precisato che "non è prevista alcuna chiusura dei servizi distrettuali nel quartiere anconetano", mettendo di fatto a tacere le ultime recenti ricostruzioni che, al contrario, sono state bollate quali "prive di qualsiasi fondamento". Ancora più direttamente, l’Azienda sanitaria territoriale di Ancona ha chiarito che il "Distretto, con tutti i servizi presenti, continuerà ad erogare le prestazioni consuete – si legge ancora nella missiva recapitata alla stampa –. Nessuno sfratto dunque all’orizzonte: l’Ast di Ancona si sta attivando per una soluzione definitiva che comprende comunque diverse opzioni, ma in ogni caso i servizi rimarranno radicati nel territorio indipendentemente dalla scelta che verrà effettuata".

Il che significa: Collemarino e i suoi residenti potranno vedersi erogare le prestazioni sanitarie restando nel loro popoloso rione.