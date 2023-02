"Il distributore di benzina truccato? Può essere un malfunzionamento"

"Prima di gettare la croce addosso al collega finito sulla stampa, chiunque esso sia, vorrei spezzare una lancia a suo favore. Vorrei capire, nello specifico, se si deve parlare di truffa o di un malfunzionamento della pompa. Tra le accuse del governo nei nostri confronti e notizie come questa noi non ne usciamo bene". Massimo Ippoliti, gestore di una stazione di servizio a San Biagio di Osimo e per anni portavoce della categoria, ridimensiona o quanto meno chiede di approfondire la vicenda legata a un benzinaio di Chiaravalle le cui pompe erogavano meno benzina di quanto pagato: "Se quel collega ha sbagliato, o meglio se ha voluto davvero truffare le persone è giusto che paghi, ma dobbiamo essere certi che il suo obiettivo fosse questo – precisa Ippoliti – Mi spiego, se il problema è di natura meccanica alla pompa è difficile che lui possa aver manomesso quel sistema. Ci sono dei controlli e verifiche fatti da personale specializzato, con un gioco di piombi, di prelievo di carburante poi ripetuto e così via. La manomissione in quel caso è praticamente impossibile e se così fosse lui, per regolamento, avrebbe quindici giorni di tempo per sistemare il guasto. Se invece è stata accertata una manomissione al sistema elettronico delle pompe di carburante allora quella è truffa. Se scoprono che mancano i piombi la Finanza sequestra e chiude tutto, ma ripeto, vorrei capire bene".

Controlli che secondo Ippoliti vengono realizzati puntualmente dal personale della Guardia di finanza: "Ben vengano le verifiche, da me sono venuti di recente per controllare la questione dei prezzi dopo il caos che si era verificato con le dichiarazioni del governo e della Premier secondo cui noi benzinai avremmo speculato sul costo del carburante. Non siamo ben visti in questo periodo. Si fa presto a generalizzare, basta che uno si comporti male, il cosiddetto ‘furbetto’ della pompa di benzina e ad andarci di mezzo siamo tutti, l’intera categoria e le posso dire che a me questa cosa non va giù. Sarà per tutti i sacrifici che facciamo e per le accuse ingiuste che ci sono cadute addosso". Ippoliti alla fine ribadisce il concetto legato alla notizia diffusa dalla stampa ieri: "I furbetti ci sono, ma io non voglio parlare male di chi non conosco e se non so quale sia stata la sua colpa. Vorrei prima ascoltare le due campane, la Finanza che ha fatto il suo dovere, ma anche capire cosa sia realmente successo a quelle pompe".