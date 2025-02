Il divorzio per ripudio islamico finisce al Senato

Il caso del divorzio per ripudio islamico, inizialmente registrato negli uffici del Comune di Ancona, approda in Senato. Salvatore Ivan Scalfarotto, senatore e capogruppo in Commissione Giustizia di Italia Viva, ha annunciato che presenterà un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. "Il divorzio per ripudio è un atto irricevibile nel nostro ordinamento – dice Scalfarotto – perché contrario alla parità tra uomo e donna e alla dignità delle persone. E’ incomprensibile come il Comune di Ancona abbia annotato un provvedimento antistorico e oscurantista che, anche se emesso in altri Paesi, viola chiaramente i principi dell’ordine pubblico di uno stato laico".

L’intervento del senatore segue la battaglia legale che la donna oggetto di divorzio per ripudio, una bengalese che da anni abita ad Ancona, ha avviato e per ora vinto in Corte di Appello con l’accoglimento del ricorso presentato dagli avvocati della ripudiata per chiedere la cancellazione dello stato di divorziato del marito ottenuto in Bangladesh, in violazione con le normative italiane. L’annotazione poi è stata cancellata.

Nell’interrogazione Scalfarotto chiederà che "vengano emesse delle linee guida chiare, in difesa di alcuni valori inderogabili nel nostro ordinamento, affinché gli uffici pubblici siano messi nelle condizioni di tutelare i diritti fondamentali e i principi costituzionali".