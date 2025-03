Il Dizionario delle Donne Marchigiane da mediche, crocerossine e poetesse

In occasione della giornata odierna, festa della donna, l’Associazione di Storia Contemporanea presenta, in collaborazione con il Circolo Gramsci, l’Anpi locale e la Biblioteca Antonelliana, una sua nuova pubblicazione, il Dizionario Biografico delle Donne Marchigiane 1815-2025. Si tratta in realtà della sesta edizione di un volume uscito per la prima volta ormai qualche anno fa ma che ha continuato a suscitare interesse tra gli storici e i semplici appassionati, tanto da dare vita a nuove edizioni, l’ultima delle quali, la sesta, è di fatto un nuovo libro perché aggiornato all’anno in corso con l’inserimento di profili biografici non presenti nelle edizioni precedenti.

La presentazione odierna si tiene alla Biblioteca Antonelliana di Senigallia alle 11.30 ed è la prima in città, dopo quelle che in settimana si sono svolte a Chiaravalle, Fano e San Costanzo. Saranno presenti i curatori del volume, gli storici Marco Severini e Lidia Pupilli, con loro anche Fulvia Principi e Mabel Morri oltre ad alcuni degli autori delle schede biografiche che compongono il volume, di ben 410 pagine. Una lunghezza necessaria, perché sebbene troppo a lungo dimenticate, sono tante le donne marchigiane che negli ultimi due secoli hanno assunto un ruolo rilevante nel lavoro e nella società, anche occupando posizioni solitamente ad appannaggio maschile in una società che, anche nelle Marche, ha subito il dominio del patriarcato e del maschilismo, non certo completamente sconfitti nella realtà contemporanea.

Nel libro sono biografate insegnanti, mediche, avvocate, crocerossine, patriote, pittrici, scultrici, poetesse, cantanti, imprenditrici e tanto altro ancora. E non mancano le senigalliesi, come ad esempio Angelica Catalani, soprano di fama mondiale nata a Senigallia nel 1780 e scomparsa a Parigi nel 1849 dopo una carriera luminosa pure nella Francia di Luigi XVIII, a cui in città sono dedicati da tempo dei giardini pubblici in pieno centro storico.

Andrea Pongetti