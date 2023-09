Il dj set di Cosmo diventa un viaggio nei suoni e nello spazio

Entra nel vivo l’86esima sagra dell’Uva. Stasera alle 21,30 sul palco della sagra saranno ben tre i concerti. Il primo a salire sarà Mudimbi, rapper e cantautore, nato a San Benedetto e di origini congolesi. Undici anni fa Mudimbi ha fatto il suo esordio in rete con la canzone "Erbavoglio" e l’anno dopo ha pubblicato la traccia e il video di "Supercalifrigida", canzone che ha riscosso successo in radio, permettendogli anche di realizzare la sigla della trasmissione Asganaway su Radio Deejay. Il 2017 è stato l’anno della svolta: ha firmato con la Warner Music, ha aperto il concerto di Samuel all’Alcatraz di Milano e ha partecipato al Red Bull Culture Clash nella crew "Milano Palm Beach". La scorsa primavera i suoi due nuovi singoli di successo: "Ah" e "Sparirò". Alle 22,30 poi sul palco saliranno i Pop X, gruppo che ha come unico membro fisso e fondatore Davide Panizza. Con il brano "Io centro con i missili", pubblicato nel 2009, il gruppo ha iniziato a farsi conoscere sul web, anche grazie all’uso del brano come colonna sonora dei video di alcuni youtuber. La chiusura della serie di concerti, alle 24 con il dj set di Cosmo, produttore, cantautore che porterà su palco di Cupramontana un viaggio nei suoni e nello spazio. Cosmo, nella vita Marco Jacopo Bianchi, ed ex frontman dei Drink to Me, dopo quattro album da solista quest’anno ha collaborato con Paola & Chiara per la realizzazione di una versione alternativa del brano "Kamasutra", inserito nell’album delle sorelle Iezzi Per sempre. Biglietti (13 euro) anche su ciaotickets.