Il dolore della comunità ebraica: "Pietà anche per le vittime civili di Gaza"

Scontro Israele-Hamas, comunità ebraica anconetana in apprensione per la guerra. "È un incubo. Sono distrutto per le nostre vittime e ho pietà per la popolazione civile di Gaza, vittima decennale, anzitutto, delle dirigenze islamiste e di Hamas". A parlare, è Vittorio Robiati Bendaud, da tempo impegnato nella comunità ebraica di Ancona e delle Marche. Lui, 40 anni, fa parte anche del comitato regionale per itinerari ebraici ed è autore di un noto saggio, "La stella e la mezzaluna, sui rapporti tra ebrei e musulmani" (Guerini

Editore).

Bendaud, come state vivendo la guerra?

"È un incubo: dolore, angoscia e allerta. Nessuno festeggia se a Gaza muore la popolazione civile. Invece, i terroristi e i loro simpatizzanti festeggiano eccome se sono gli ebrei a morire".

Prosegua…

"C’è una popolazione indottrinata a gioire per la morte degli ebrei, anche all’estero. La questione è infinitamente complessa e va capita bene. Cosa sarà è figlio di cosa (ora) è e di cosa (in passato) è stato. Sa cosa mi chiedo in questi giorni?".

Che cosa?

"Com’è stato possibile che quel confine, tanto incandescente, fosse così scoperto? Questa è una domanda a cui, finché non ci sarà una risposta da un’indagine, non si hanno vere risposte oggi. Perché, invece, questa gente bombardi, uccida e sgozzi, beh, bisogna andare indietro su tanti filoni per capirlo".

Prego…

"Quelli di Hamas sono terroristi. Islamisti che hanno preso finanziamenti da tutti, dalla comunità internazionale, oltreché da taluni Stati in seno al mondo islamico: fondi devoluti per aiutare la popolazione araba e impiegati invece, senza controllo, per scavare tunnel e acquistare armi. Non sono pazzi, sono lucidi fanatici. È gente molto capace, che ha spiccate doti di concretezza e di calcolo".

È in contatto con persone in Israele che stanno vivendo questo "incubo"?

"Sì, ho amici e parenti là".

Che aria si respira?

"C’è preoccupazione, sgomento, sconcerto, confusione. C’è il fatto che hai oltre 300mila persone che sono padri di famiglia, genitori, ragazze e ragazzi che si sono appena affacciati alla vita adulta e che devono combattere il terrore islamista per sopravvivere. Giovani e adulti israeliani, che, anziché dover pensare a vivere e a lavorare, assaporando la vita, sono invece potenzialmente pronti a morire. E ricordo che tra i morti israeliani vi sono anche alcune decine di arabi musulmani, integrati nella società israeliana: altri innocenti uccisi da questi loro correligionari".

In una parola: insicurezza…

"Sì, c’è il veleno dell’insicurezza circolante in una realtà statuale che esiste da meno di un centinaio d’anni, da sempre assediata da nemici che la vogliono sopprimere, che adesso si trova in un difficilissimo cul de sac. Questo è qualcosa di devastante, mi creda".

A quando risale la sua ultima visita?

"Sono andato prima dello scoppio della pandemia da covid 19, circa tre anni fa. Ci andavo regolarmente, più volte all’anno".

E in Italia quale domanda dovremmo farci per capire meglio?

"C’è da chiedersi, ad esempio, che aria si respiri nelle nostre scuole e nelle università. Giovanissimi, professi antifascisti, che si dimenticano, o ignorano, che furono i nazisti e i fascisti a contribuire a creare i Fratelli musulmani, da cui poi Hamas, con un lifting a opera del Kgb. Un continuo e progressivo lavorio culturale, perdurato decenni, che è diventato opinione comune. Ed eccone gli effetti. Nemmeno i bambini trucidati li hanno fermati, nessun dubbio li ha colti".

Semplificando: dietro Hamas, ci sono le dirigenze dei Fratelli musulmani…

"Esistono accoliti dei Fratelli musulmani in Italia e in tutta Europa. Hamas è altra cosa, è la cellula direttamente operante contro Israele".

Cosa vuole chi attacca Israele?

"La distruzione integrale dello Stato di Israele, come dimostrato con gli atti osceni di questi giorni: l’eliminazione fisica di ogni suo abitante. Quella di Hamas non è resistenza, come qualcuno vuol credere e predica, ma pulizia etnica. Come Hitler aveva dichiarato le sue intenzioni nel ʻMein Kampfʼ, Hamas le ha scritte nella a chiare lettere nella sua carta costitutiva".