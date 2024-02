Il Donegal ospita una serata tra soul a acid jazz. Sul palco del locale di Ancona i Funk Sinatra

Ritorna la musica live al Donegal Irish Pub di Ancona. La formazione chiamata a salire sul palco del locale di via Simeoni ha un nome che è tutto un programma, e che non può non strappare un sorriso: Funk Sinatra. Il suo genere spazia dal soul all’acid jazz, passando naturalmente per il funk. Sono ben sette i componenti del gruppo: Massimo Saccutelli al pianoforte, Alessandro Nitti alla batteria, Rocco Vecera alla tromba, Jan Karol Bartulewicz al basso, Riccardo Copparoni al sax, Sebastiano Calcich alla chitarra e Paolo Del Papa al trombone. Tutti eccellenti musicisti che proprio nella dimensione dal vivo danno il meglio di sè, riuscendo sempre a coinvolgere il pubblico. Musica da ascoltare e da ballare. Una proposta inconsueta per un locale come il Donegal, dove di rado si ascoltano strumenti come tromba e trombone.