Il "dono" a Forza Italia. Non solo a due ministri ma anche a Battistoni, coordinatore regionale

La consegna di quelle tre maglie dell’Ancona al convegno di Forza Italia, personalizzate con il numero e il nome sulla schiena, nei fatti è un atto politico. Perché interessa due cariche dello Stato, nello specifico i ministri Antonio Tajani e Gilberto Pichetto Fratin, ma anche Francesco Battistoni, che è il commissario regionale per le Marche di Forza Italia. Un gesto d’amicizia da parte di Andrea Manciola e Gianluca Brilli nei confronti di esponenti del loro partito di riferimento, ma fatto come regalo personale e non a nome della Ssc Ancona.

Un regalo, tra l’altro, a politici appassionati di calcio, almeno Tajani e Battistoni, visto che entrambi hanno figli calciatori. Lo ha confermato anche lo stesso ex presidente biancorosso Brilli nell’intervista rilasciata al Resto del Carlino nei giorni scorsi. Un’intervista che ha scatenato la reazione della società stessa, già messa alle strette dallo striscione e dal comunicato della tifoseria organizzata che ha chiesto la "testa" del responsabile di quel regalo non gradito. Ora la palla passa al consiglio societario, che sarà convocato in questi giorni – ma che non s’è svolto ieri, come sembrava in un primo momento – occasione in cui i consiglieri del socio di maggioranza, Stefano Marconi, chiederanno le dimissioni dei responsabili, cioè Andrea Manciola e Gianluca Brilli.

Lo stesso Brilli, però, ha dichiarato al Carlino che il presidente Antonio Recchi sapeva e aveva dato il suo benestare alla consegna delle maglie in questione. Un’affermazione che ha fatto andare su tutte le furie i vertici societari che domenica stessa hanno emesso un comunicato con cui, appunto, negano di essere stati messi a conoscenza del regalo e chiedono le dimissioni di Manciola e Brilli. Quest’ultimo, tra l’altro, aveva spiegato di non avere motivo di dare le dimissioni, perché la sua responsabilità, nella vicenda, è stata solo quella di farsi fotografare insieme ai ministri con la maglia dell’Ancona.

La questione passerà quanto prima al vaglio del consiglio, con il presidente Recchi che minaccia azioni legali e che, in assenza di dimissioni, proverà a sfiduciare Manciola e Brilli. Che però, da statuto sociale, pare non possano essere sfiduciati. Una vicenda complicata che conferma la difficilissima coesistenza, all’interno della Ssc Ancona, tra Stefano Marconi, socio di maggioranza, e il socio di "minoranza" Massimiliano Polci. Entrambi hanno versato nelle casse dell’Ancona 400mila euro ciascuno, dunque in questo senso sarebbero soci alla pari, ma Marconi da parte sua vanta altri apporti sotto forma di sponsorizzazioni procurate alla società.

Un braccio di ferro che dura da mesi, sin dalla sera della presentazione dell’Ancona a piazza Cavour, e che non sta portando all’Ancona nulla di buono. In questo clima, infatti, nessun nuovo socio s’è fatto avanti e la crescita tanto attesa di questa società finora è stata più una maturazione di campo, grazie alla squadra e ai suoi risultati, che un consolidamento finanziario di cui, invece, l’Ancona ha assoluto bisogno per chiudere questa stagione e per mettere le basi per il prossimo campionato.