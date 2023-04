Il dono del Lions Club per la "Pink Room"

Il Lions club host dona strumentazioni e prodotti professionali alla Pink room della clinica oncologica dell’ospedale regionale di Torrette. Il Club, in questi giorni, ha infatti donato al progetto Pink Room una fornitura, adeguata a soddisfare il fabbisogno di circa un anno di attività della Pink Room. Si tratta di strumentazioni e di prodotti professionali specifici per un servizio di estetica e di bellezza dedicato alle donne in terapia oncologica: sterilizzatori per piccola strumentazione ad uso estetico (pinzette e forbicine di vari modelli), liquidi diversi per la sterilizzazione e per la disinfezione e tutto l’occorrente utilizzato dalle estetiste. Nei primi tre anni di attività, la Pink Room ha accolto oltre 150 pazienti oncologiche, per un totale di 500 prestazioni fornite. Una media di 3 prestazioni a persona, per donne che vanno dai 28 agli 85 anni. Non si parla però solo di prestazioni estetiche: la Pink Room è presidiata anche da medici specialisti in forza a Torrette, quali dermatologici, nutrizionisti e chirurghi estetici. n.m.