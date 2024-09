Il dono della poesia. Omaggio ai grandi

Festival MArCHESTORIE, domenica prossima il Rione Castello ospiterà l’evento "Poesia, il dono silente", con la direzione artistica di Paola Giorgi. Si parte alle 10,30 con un omaggio a Raul Lunardi a vent’ anni dalla sua scomparsa, con una riflessione sulla sua poetica: Conversazione a più voci su Raul Lunardi a cura di Alessandro Moscè, alla chiesa di San Michele Arcangelo. Alle 16 al Loggiato di piazza Matteotti "Incursioni poetiche" con giovani attori declamano per gli ospiti dell’associazione Alzheimer Marche. Alle 17 una visita guidata, gratuita e con prenotazione obbligatoria, si snoderà attraverso l’itinerario medievale del Castello di Sassoferrato e condurrà i partecipanti sulle Orme dei poeti fino alla panoramica terrazza della Collegiata di San Pietro, dove, alle 18,30 si svolgerà il reading poetico del gruppo di lettura Libera - mente insieme dedicato ai poeti contemporanei del territorio, a cura di Rosalba Righi. Al termine degustazione di prodotti tipici. Alle 21,30 alla Rocca di Albornoz in scena il concerto – spettacolo "Il dono che non si nega, La Macina ai poeti amati". I musicisti de La Macina, hanno realizzato in musica liriche di poeti marchigiani, tra i quali Francesco Scarabicchi, Allì Caracciolo, Franco Scataglini, Remo Pagnanelli, Pier Paolo Pasolini.