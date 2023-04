Il dono della polizia alla diocesi "Ecco l’olio del Giardino di Capaci Mafia, giù le mani dalla religione"

"L’olio è nella storia dell’umanità un simbolo di consacrazione dei re, dei profeti dei sacerdoti; gli atleti lo spalmavano sul corpo per non farsi prendere dal nemico, per sfuggire dal male; una medicina che portava le ferite ad ammorbidirsi e alla guarigione". Così monsignor Angelo Spina, arcivescovo metropolita di Ancona e Osimo, ha definito l’olio, prezioso elemento della natura, nel corso dell’incontro, che si è svolto ieri ad Ancona nella sede dell’Arcidiocesi, durante il quale il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha donato al vescovo l’olio proveniente dal Giardino della Memoria di Capaci. Un giardino realizzato in un terreno confiscato ad un mafioso e dedicato a tutte le vittime delle mafie, magistrati, forze dell’ordine, politici, civili, dove per ogni caduto è stato piantato un albero. L’olio viene prodotto dalle olive di queste piante che crescono dove il 23 maggio di trentuno anni fa avvenne la tremenda esplosione nella quale persero la vita i giudici Falcone e Morvillo e gli agenti di scorta. Il giardino è curato dall’Associazione Quarto Savona 15, la sigla dell’auto di scorta, animata dalla vedova del caposcorta Tina Montinaro.

"E’ per me un’onore – ha detto Capocasa – consegnare questa ampolla di olio che simboleggia un popolo che se ha memoria ha futuro. Memoria di tutti quelli che sono caduti per mano delle mafie. Con questo gesto si vuole, una volta per tutte, stroncare la strategia della criminalità organizzata che utilizza e strumentalizza la religione". Quadri di santi e Madonne sono state trovate dalle forze dell’ordine in diversi covi di latitanti pronti a vivere in un bunker senza luce e aria ma a non rinunciare alle immagini sacre. Tra i tanti fatti ricordiamo l’inchiesta della magistratura per il caso della processione di Oppido Mamertina interrotta nel 2014 per l’inchino dell’effige della Madonna dinnanzi alla casa del boss Giuseppe Mazzagatti. Avvenimenti che hanno portato la Chiesa a varare nel tempo apposite disposizioni di divieto, soprattutto per i condannati di mafia.

"Quest’olio – ha proseguito poi monsignor Spina – ci conduce dall’Orto del Getsemani a quello di Capaci che ci riporta alla memoria di persone uccise barbaramente. Un olio che è simbolo di rinascita e che il prossimo Giovedì Santo sarà benedetto in cattedrale, nel corso della messa Crismale, per poi essere utilizzato per la consacrazione delle chiese, dei sacerdoti, dei vescovi, dei battezzati e dei cresimati. Un olio che viene da un cammino virtuoso, dove l’uomo ha distrutto l’uomo ricostruisce. Segno di medicina e di speranza per la società. Un dono da benedire e ridonare".

Inizialmente l’olio del Giardino di Capaci era donato dalla Polizia di Stato alle sole diocesi della Sicilia, quest’anno dietro all’accordo tra la Cei, l’Associazione Quarto Savona 15 e la Polizia di Stato l’olio sarà donato a tutte le 226 diocesi italiane. "Un segno importante che si vuole dare al Paese – ha sottolineato il vice questore Marina Pepe – in occasione della Pasqua. Un segno di redenzione con un olio che viene dal giardino dei giusti, che hanno dato la loro vita per combattere la criminalità organizzata, che diverrà olio crismale".

Claudio Desideri