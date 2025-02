Il dossier Cna sul capoluogo. La strage silenziosa delle imprese: "In 10 anni perse 1200 attività"

Ancona, la crisi delle imprese: perse oltre 1.200 attività in dieci anni. A lanciare l’allarme è la Cna di Ancona che presenta un quadro economico cittadino con segnali preoccupanti. L’analisi dei dati sullo stock di imprese, elaborata dalla Cna di Ancona su dati InfoCamere, conferma una tendenza negativa: dal 2015 a oggi, Ancona città ha visto scomparire 1.273 imprese, passando dalle 8.342 unità del 2015 alle attuali 7.069. Solo nell’ultimo anno, il saldo negativo è stato di 170 aziende, pari a un -2,35% rispetto al 2023. Un segnale positivo, seppur debole, emerge dall’attenuazione della flessione: il dato del 2024 risulta meno pesante rispetto ai cali registrati nel 2022 e nel 2023, quando il tasso di contrazione aveva raggiunto il picco della serie storica. Nel 2024, infatti, la decrescita si è ridotta dal -6,33% al -2,35%.

Osservando i dati statistici emerge in maniera chiara come l’effetto devastante della pandemia abbia prodotto ripercussioni negative tra il 2021 e lo scorso anno. I settori più colpiti sono il commercio e la ristorazione. Quest’ultima perde quasi il 4% nel raffronto tra gli ultimi due anni, le attività professionali e tecniche il 4,20% e il comparto socio-sanitario il 7,25%. L’unico settore in controtendenza è l’edilizia, che registra un incremento del 2,63%, trainato dagli incentivi del Superbonus 110% e dagli investimenti del Recovery Fund nelle opere pubbliche. Per il commercio nel 2024 il saldo è stato negativo con la perdita di 88 imprese, ma è andata meglio dell’anno precedente. Il comparto turistico e della ristorazione, che in passato aveva compensato le perdite di altri settori, ha subito un brusco rallentamento a partire dal 2022. Nel 2023, il codice Ateco I (servizi di alloggio e ristorazione) ha perso 22 attività (-3,98%), e il dato più preoccupante riguarda la performance dell’ultimo decennio: per la prima volta, il saldo a dieci anni è negativo, con una perdita di 27 imprese (-4,84%).

"La moria silenziosa delle imprese che registriamo da anni continua senza sosta – afferma Andrea Cantori, segretario della Cna di Ancona – La recessione sembra colpire anche le grandi industrie: basti pensare alle crisi Moncaro e Beko. Questo ci fa temere che ci troviamo di fronte ai primi segnali di una crisi di sistema".