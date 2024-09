Il dossier dei cantieri. Strade, ponti e decoro: spesi 4 milioni di euro: "Tutto il mondo ci guarda"

La città si rifà il trucco con i 4 milioni incassati per il G7 Salute. Manca poco più di un mese al grande appuntamento internazionale che attirerà nel capoluogo oltre 200 persone in rappresentanza delle varie delegazioni internazionali per dare vita a 50 eventi nei 13 giorni dei lavori che vanno oltre al G7 istituzionale, ossia dal 9 all’11 ottobre prossimi. Bisognava prepararsi al meglio per accogliere gli ospiti in una città in ordine e quindi si è dato fondo alle risorse e agli sforzi. La direzione Lavori Pubblici ha lavorato bene partendo con i primi interventi a Portonovo (strada verso la baia e parcheggi) fino ad arrivare alle ultime due incombenze: l’area portuale e l’Asse Nord-Sud. Come detto, alla fine l’amministrazione spenderà complessivamente circa 4 milioni di euro, 2 in arrivo dal Governo attraverso la Regione, 1 dall’Autorità portuale, 500mila euro li metterà Palazzo del Popolo per sistemare l’accesso in città da sud e poi ci sono le spese di corredo, dalla manutenzione straordinaria di piazza della Repubblica.

"Abbiamo corso tanto, ma siamo riusciti a mantenere fede alle scadenze – è il commento dell’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini – A maggio siamo partiti con Portonovo e nei prossimi giorni termineranno i lavori in via Marconi con la nuova pavimentazione. Ci occuperemo anche dei lavori in area portuale, finanziati dall’Authority, il cantiere verrà consegnato domani (oggi, ndr) per un ammontare complessivo di 800mila euro. Sistemeremo i collegamenti viari dal Mandracchio alle aree limitrofe, per le sedi stradali più ammalorate dai carichi rifaremo tutto il fondo rinforzando i percorsi per evitare nuove fratture".

È il tempo di fare un riassunto delle puntate precedenti. Per rifare la pavimentazione di via Marconi e sistemare le rotatorie dalla stazione alla Galleria San Martino sono stati spesi 728mila euro e i lavori sono ancora in corso d’opera, ma ben indirizzati. Per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti stradali di via XXIX Settembre, via Rupi, lungomare Vanvitelli e via Conca (Torrette) ci sono voluti oltre 400mila euro; i lavori sono stati completati ad agosto. Finiti a giugno invece quelli a Portonovo per quasi 400mila euro. In piazza della Repubblica è stata fatta una manutenzione provvisoria per circa 50mila euro; non è venuta un granché, anzi, ma c’è stato il problema della fretta e comunque nei primi mesi del 2025 partirà il vero restyling dello spazio davanti alle Muse.

Detto dei lavori sulle strade al Mandracchio che partono oggi e consegnati a fine settembre, proprio a ridosso dell’inaugurazione del G7, è importante il recupero dei due ponti della Mole per oltre 200mila euro (che uniti agli 800mila per il Mandracchio rappresentano i soldi garantiti dall’Autorità portuale), quello lato Mandracchio e l’altro di fronte a Porta Pia. Ci sono infine i lavori dell’Asse, 500mila euro e 200mila euro dedicati al verde e al decoro. Da aggiungere infine gli 85mila euro per l’illuminazione del ponte sopra via Conca verso l’ospedale di Torrette.

"Fondamentale il lavoro delle due direzioni coinvolte, quella dei Lavori Pubblici guidata da Stefano Capannelli e quella del Verde e Ambiente con a capo Roberto Panariello" ci hanno tenuto a ricordare gli assessori Tombolini e Berardinelli oltre al sindaco di Ancona, Daniele Silvetti.