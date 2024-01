Il dossier dell’Arpam. Polveri sottili e ozono, i valori sono nella norma: "Salute, nessun rischio"

Qualità dell’aria nelle Marche: stando ai risultati forniti dall’Arpam, l’Agenzia ambientale della regione, nel 2023 nessuna criticità da segnalare. Polveri sottili, biossido di azoto e livello di ozono sarebbero nella norma. Usiamo il condizionale viste le diversità di punti di vista di alcuni esperti, ma i dati ufficiali delle agenzie ambientali italiane, compresa quella marchigiana, non avrebbero rilevato alcuna conseguenza seria per la salute dei cittadini. Partiamo dalle polveri sottili. Il valore limite giornaliero di PM10 (50 µg/m3, l’unità di misura), da non superare per più di 35 giorni l’anno, nel 2023 è stato rispettato in tutte le 17 stazioni della rete di monitoraggio regionale che lo misurano, così come la media annua dello stesso inquinante (40 µg/m3), che è rimasta ovunque inferiore ai limiti di legge. Si conferma il trend positivo degli ultimi 5 anni, per cui solamente a Fano nel 2019 si sono registrati 36 superamenti dei 35 consentiti. Anche il valore limite annuale di PM2.5 (25 µg/m3) è stato rispettato in tutte le 16 stazioni monitorate. Per il biossido di azoto (NO2) il limite della media annuale (40 µg/m3) non è stato superato in nessuna delle 17 stazioni che lo rilevano; è stato rispettato altresì il numero di superamenti consentiti per il limite orario (200 µg/m3 da non superare più di 18 volte/anno). Per quanto riguarda l’ozono (O3) il valore obiettivo per la protezione della salute umana (media su 8 ore superiore a 120 µg/m3 da non superare più di 25 giorni all’anno) non è stato rispettato in 2 stazioni su 13, anche a causa delle alte temperature registrate durante l’estate 2023. Al contrario la soglia di informazione (180 µg/m3) e la soglia di allarme (240 µg/m3) sono state sempre rispettate in tutte le stazioni.

p.cu.