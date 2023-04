Il dossier liste d’attesa Odissea per una visita: ecco gli esami peggiori Incubo mammografie

di Pierfrancesco Curzi

Liste d’attesa, in provincia di Ancona non è facile per le donne. La mammografia e le ecografie alla mammella restano gli esami più difficili da prenotare. Il punto emerge dall’analisi dei dati ricostruiti dalla Regione sul fronte delicatissimo dei temi di attesa delle prestazioni sanitarie nel nostro territorio. Sul territorio anconetano sono state prese in esame 66 voci, i famosi Lea, i livelli essenziali di assistenza, che includono tutte le prestazioni da mettere a disposizione per i cittadini a livello di sanità pubblica. I dati di cui il Carlino è entrato in possesso si riferiscono al 2022, quindi sono i più recenti possibili. Il calcolo delle attese, prestazione per prestazione, è stato valutato a seconda della tempistica di ciascuna ricetta: B, ossia tempi brevi, con la prestazione che deve necessariamente essere fatta entro 10 giorni, D, ossia differibile, 30-60 giorni, e infine P, programmabile, da soddisfare entro 120 giorni dalla richiesta. Analizzando i dati emerge in maniera evidente come ad avere i problemi maggiori siano appunto le donne a causa degli esami più delicati e necessari, da compiere in tempi certi. Prendiamo la mammografia bilaterale (2 proiezioni): nel 2022 sono state richieste 430 esami con tempistica Breve e di queste 59 non hanno rispettato i tempi e 26 addirittura sono state fissate con un anno di ritardo. Tra quelle differibili 245, ossia il 28,6% del totale, non hanno rispettato i tempi dati e nella categoria P addirittura più di 13mila mammografie, pari al 62%, sono andate oltre un anno dalla richiesta. Lo stesso si deve dire per la mammografia monolaterale (2 proiezioni) Programmabili, con 305, ossia il 56,8%, che sono slittate di più di un anno. Male anche le ecografie alla mammella bilaterale nelle Programmabili: oltre 14mila esami, pari al 57,4% sono slittate oltre i quattro mesi e la maggior parte con più di un anno di attesa.

I dati più negativi si sono poi registrati con le prime visite già nell’area delle Differibili. Un quarto delle visite di otorino laringoiatria, 1.218, non hanno rispettato i 30-60 giorni di tempo; lo stesso si deve dire per la prima visita dermatologicaallergologica: nell’area delle Differibili 1.370, una su quattro, sono saltate e nella fascia P ben 3.207 (32,4%) visite sono state prenotate in ritardo.

Infine le visite di neurologianeurochirurgia. Nell’area delle Differibili non hanno rispettato i tempi 607 richieste, pari al 26,2%. Le cose sono andate meglio in altri campi, sempre però con alcuni disagi. Un decimo delle ecografie all’addome, una delle prestazioni più numerose, in regime di tempi Brevi non hanno rispettato i tempi e lo stesso ha riguardato le colonscopie, le visite gastro, endocrinologiche, di chirurgia vascolare, ginecologia, oncologia, ortopedia, urologia e a seguire le risonanze magnetiche del cervello, addome, colonna, con percentuali in rialzo fino oltre il 20-30%.

Resta da capire la modalità con cui questi dati sono stati raccolti, alla luce delle enormi difficoltà che gli anconetani, così come i residenti nelle Marche, incontrano al momento di prenotare una visita, un esame di diagnostica e così via. Ad oggi, infatti, telefonando al Cup regionale o rivolgendosi direttamente alle singole aziende o ospedali del territorio si riceve spesso in cambio la stessa risposta: "Le agende sono chiuse, le faremo sapere se si sblocca qualcosa".