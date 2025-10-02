Il dossier Un algoritmo per fermare le violenze

Ha un’età media di 30 anni la donna italiana vittima di violenza sessuale mentre nei casi di violenza su straniere l’età scende a 18 anni e mezzo. E’ la casistica elaborata all’ospedale regionale di Torrette, dall’azienda ospedaliero universitaria delle Marche, che tra i pazienti in carico si trova a ricevere anche le vittime di questo reato. Nel 2024 sono state in tutto 8, tra donne e ragazze di questa fascia di età, a rivolgersi alla struttura: 5 erano italiane e 3 straniere. La casistica sale per i reati di maltrattamento dove le pazienti maggiorenni accolte sono state 72 di cui 32 straniere e con una età media di 38 anni e mezzo e 40 italiane con una età media di 40 anni. Gli abusi e i maltrattamenti su minori di sesso femminile sono stati 6 e tutti relativi a cittadine italiane con una età media di 16 anni e mezzo. Un andamento altalenante considerando gli anni precedenti dove per minori vittime di abusi e maltrattamenti si è toccata anche la quota di 19 casi nel 2019, 5 nel 2023 e 7 nel 2022. Le vittime maggiorenni di violenza sessuale nel 2023 sono state di più, 10 casi. I dati raccolti saranno oggetto di un convegno in programma questa mattina al ridotto del teatro delle Muse, a partire dalle 8, e dal titolo "La violenza sui minori, sulle donne e sugli anziani: riconoscere, proteggere, intervenire. Le nuove frontiere". Un confronto aperto e multidisciplinare, promosso dall’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche in collaborazione con la Fondazione Ospedale Salesi, l’Università Politecnica delle Marche e la Fiaso. "Obiettivo del convegno – spiega Loredana Buscemi, direttore scientifico dell’evento e medico legale – è riconoscere prima per proteggere meglio e intervenire più rapidamente". Le nuove tecnologie sono il filo rosso della giornata: applicazioni sicure per chiedere aiuto, intelligenza artificiale a supporto del triage e un algoritmo che ascolta in grado di intercettare modelli di rischio e anticipare l’escalation alla violenza.