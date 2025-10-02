Il bivio di Yoox

Matteo Naccari
Il bivio di Yoox
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Goccia freddaVice 100mila euroFestival del tortellinoMigliori pizzerieAlberi gratisDroni italiani
Acquista il giornale
CronacaIl dossier Un algoritmo per fermare le violenze
2 ott 2025
MARINA VERDENELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Il dossier Un algoritmo per fermare le violenze

Il dossier Un algoritmo per fermare le violenze

Sarà presentato questa mattina al Ridotto delle Muse con la casistica elaborata dall’ospedale di Torrette

Loredana Buscemi, direttore scientifico dell’evento e medico legale

Loredana Buscemi, direttore scientifico dell’evento e medico legale

Per approfondire:

Ha un’età media di 30 anni la donna italiana vittima di violenza sessuale mentre nei casi di violenza su straniere l’età scende a 18 anni e mezzo. E’ la casistica elaborata all’ospedale regionale di Torrette, dall’azienda ospedaliero universitaria delle Marche, che tra i pazienti in carico si trova a ricevere anche le vittime di questo reato. Nel 2024 sono state in tutto 8, tra donne e ragazze di questa fascia di età, a rivolgersi alla struttura: 5 erano italiane e 3 straniere. La casistica sale per i reati di maltrattamento dove le pazienti maggiorenni accolte sono state 72 di cui 32 straniere e con una età media di 38 anni e mezzo e 40 italiane con una età media di 40 anni. Gli abusi e i maltrattamenti su minori di sesso femminile sono stati 6 e tutti relativi a cittadine italiane con una età media di 16 anni e mezzo. Un andamento altalenante considerando gli anni precedenti dove per minori vittime di abusi e maltrattamenti si è toccata anche la quota di 19 casi nel 2019, 5 nel 2023 e 7 nel 2022. Le vittime maggiorenni di violenza sessuale nel 2023 sono state di più, 10 casi. I dati raccolti saranno oggetto di un convegno in programma questa mattina al ridotto del teatro delle Muse, a partire dalle 8, e dal titolo "La violenza sui minori, sulle donne e sugli anziani: riconoscere, proteggere, intervenire. Le nuove frontiere". Un confronto aperto e multidisciplinare, promosso dall’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche in collaborazione con la Fondazione Ospedale Salesi, l’Università Politecnica delle Marche e la Fiaso. "Obiettivo del convegno – spiega Loredana Buscemi, direttore scientifico dell’evento e medico legale – è riconoscere prima per proteggere meglio e intervenire più rapidamente". Le nuove tecnologie sono il filo rosso della giornata: applicazioni sicure per chiedere aiuto, intelligenza artificiale a supporto del triage e un algoritmo che ascolta in grado di intercettare modelli di rischio e anticipare l’escalation alla violenza.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata