Il dottor Emanuele Gatta guiderà la Chirurgia vascolare. Era braccio destro di Carbonari

Sarà Emanuele Gatta a guidare la Chirurgia Vascolare di Torrette. Napoletano, 49 anni, Gatta è stato il braccio destro del dottor Luciano Carbonari, di recente in pensione, di cui è stato allievo e con cui ha collaborato nell’ultimo quarto di secolo. Assieme a tutta l’equipe del reparto hanno portato la Chirurgia Vascolare - unica struttura complessa delle Marche - ai massimi livelli nazionali ed europei per numeri, risultati e grado di complessità delle procedure.

Il 19 agosto scorso è stata pubblicata la delibera del Direttore Generale che ufficializza il nuovo incarico e il 1° settembre la nomina diventerà effettiva. Il Direttore Generale Armando Marco Gozzini afferma: "Sono molto soddisfatto di questa nomina che consolida l’eccellenza del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari dell’AOUM. Il Dr. Gatta è un chirurgo di grande esperienza, fortemente motivato e sempre impegnato nella ricerca scientifica".

Nella SOD di Chirurgia Vascolare di Torrette, negli ultimi anni stanno afferendo pazienti da tutta Italia con scenari clinici complessi non altrimenti trattabili in altri centri: "I dati Agenas _ spiega il dottor Gatta _ ribadiscono che l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche è al primo posto i Italia, nelle strutture pubbliche, per numero di interventi su patologia aortica e carotidea".

Il nuovo direttore della Chirurgia Vascolare ha all’attivo più di 5.000 interventi di chirurgia arteriosa e multidisciplinare, viene costantemente invitato in congressi nazionali e internazionali essendo opinion leader nella patologia aortica.