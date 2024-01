Il dottor Pupozzi, il medico mago: "Così il ricovero diventa un gioco"

Siamo tutti in bilico sul filo della vita, ma c’è chi quell’equilibrio precario può perderlo già da bambino. Come i pazienti del Lancisi di Ancona, spesso costretti a subire importanti interventi al cuore. Si entra in sala operatoria carichi di speranza e preoccupazione per un’esistenza che è in bilico e un futuro ancora ignoto. Mamma e papà aspettano fuori dagli oblò del blocco operatorio, l’ansia è la colonna sonora di un intervento che può durare a lungo. Per fortuna, però, c’è il dottor Pupozzi a smorzare la tensione nella cardiochirurgia pediatrica e congenita del Lancisi, l’unico reparto pediatrico che si trova attualmente negli edifici dell’ospedale regionale di Torrette, in via Conca.

Si presenta con un camice bianco e con la mascherina in volto. Occhi vispi, animo gentile, battuta sempre pronta e una cartella tra le mani. Chiediamo se voglia per caso sottoporre anche noi del Carlino ad una anamnesi: "Questa è la mia cartella giocosa e nessuno sfuggirà alle mie domande", sogghigna. È serio, ironico, disponibile e irriverente. I bambini lo adorano, i colleghi anche. Il dottor Pupozzi è ormai una star e, come la psicologa Annalisa Canarozzo, fa parte dell’associazione ´Un battito di ali´, presieduta da Chiara Mormile.

Entrano in una stanza e parlano con un piccolo paziente sul letto. Danno un’occhiata alla cartella clinica (quella giocosa, chiaramente) e ultimano le domande prima di salutarlo. Poi, escono e ci raccontano tutto con l’energia e la professionalità che fanno di loro un punto di riferimento per le famiglie costrette a vivere un incubo sulla pelle dei propri figli: "È una cartella parallela a quella che fanno i dottori. Il dottor Pupozzi è un personaggio inventato che accoglie il bimbo dal primo giorno e lo accompagna attraverso la cartella con delle domande. L’intento è capire che paziente si ha davanti, cosa lo spaventi, cosa gli piaccia. Tutte le domande sono uguali, ma ogni cartella è diversa. E così possiamo far passare il ricovero come un gioco. Un progetto nato 4 anni fa – spiegano Pupozzi e Canarozzo – Quando il bimbo deve andare in sala operatoria, parte la procedura dei sogni, facendogli credere che Pupozzi realizzerà i suoi desideri con dei laboratori segreti. Nessuno deve sapere niente, c’è un giuramento segreto".

Tramite questo iter, al bimbo viene spiegato ciò che dovrà affrontare. "Gocce e siringhe vengono viste con paura, quindi gli facciamo credere che sia una pozione. La preanestesia è il sogno concentrato. Diamo informazioni modificando la percezione – evidenzia la psicologa – Se al bimbo diciamo che dopo l’intervento si sveglierà in rianimazione senza i genitori, lui si preoccupa. Se invece gli diciamo che si risveglia nel laboratorio di Pupozzi e che i genitori sono là fuori finché il sogno non finisce, allora è tutt’altra cosa". Pupozzi ha preso le sembianze di mago, è stato circondato da fatine, ha persino guidato il Titanic. "Il bimbo scende al blocco operatorio con mamma e papà. I pazienti hanno paura, ma i genitori di più. Se il piccolo si addormenta tranquillo, sarà come un sonno fisiologico e al risveglio non sarà agitato. Quando il bimbo torna in reparto non ha ricordi, insiste di non aver sognato, ma noi collaboriamo con Diego Santini e Andrea Agostini che disegnano il sogno dandogli concretezza. E allora il piccolo paziente, coinvolto dalla magia, si sbalordisce e conferma di aver vissuto ciò che desiderava". Con quei battiti che finalmente, grazie a medici e psicologi, potranno tornare a scandire il tempo della vita.