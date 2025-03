Il dramma dei bambini in strada a Nairobi: un progetto per aiutarli

Nel bellissimo documentario di Fabio Ilacqua, dal titolo "Ten Years Later", uscito nel 2017, vediamo il progetto di padre Renato Kizito Sesana che voleva aiutare i ragazzi bisognosi della periferia di Nairobi per diminuire il problema dei bambini di strada. Questi ragazzi non avevano né casa né famiglia quindi molto spesso finivano per fare uso di sostanza illecite. Padre Renato decide quindi di aprire una casa d’accoglienza in cui dare cibo, un luogo dove stare, istruzione ed attività ludiche. Il titolo del documentario è "Dieci Anni Dopo" per un motivo preciso: mostra le differenze, nelle vite di questi giovani, e come sono cresciuti all’interno dello Ndugu-Mdogo Rescue Centre nell’arco di 10 anni, mettendo a confronto storie degli stessi bambini tra il 2005 e il 2015.

Personalmente penso che il progetto della casa di accoglienza, sia utilissimo perché così al posto di cercare il cibo tra la spazzatura, i ragazzi hanno una possibilità di avere una vita migliore e di non morire nel giro di pochi anni, infatti molti di loro, dopo 10 anni, sono diventati i migliori della classe, avendo la possibilità di aspirare ad un futuro migliore. La questione della povertà che troviamo in Africa, della criminalità e dell’assenza di una rete familiare, purtroppo, credo si trovi anche in Italia e in molte altre parti del mondo. Penso sia un problema di tutto il pianeta, a prescindere dal fatto che in un determinato paese ci siano persone povere o no, perché se lo consideriamo un problema di tutti avremo la sensibilità giusta per aiutare le persone più bisognose. La povertà in Italia si vede perché ci sono tanti senzatetto che elemosinano per strada, come a Roma o Milano.

Noi tutti nel nostro piccolo, se incontriamo un senzatetto, possiamo fare qualcosa, comprargli del cibo, dell’acqua, una coperta, un cuscino e possiamo anche dargli dei soldi. Nel nostro paese alcune persone diventano povere a causa delle loro dipendenze. Nel documentario invece, alcuni di quei ragazzi utilizzavano la colla come sostanza stupefacente perché nessuno si prendeva cura di loro, erano soli, persi nella periferia di una metropoli subsahariana. Tale stordimento li aiutava a sopportare la loro situazione fisica ed emotiva. Grazie ai volontari dell’Associazione Amani Onlus venuti nella nostra scuola abbiamo potuto capire meglio la vita che fanno questi ragazzi e il lavoro che svolgono i volontari.

Kevin Pistoli 3Fscuola Fagnani Senigallia