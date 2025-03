Il dramma della famiglia curda. Vivono in strada con tre bambini. Corsa contro il tempo per aiutarli

È una corsa contro il tempo per dare una sistemazione adeguata alla famiglia curda dell’Iraq arrivata ad Ancona una settimana fa e per ora ospitata in un hotel cittadino. La storia raccontata ieri dal Carlino ha suscitato tantissime reazioni, ma intanto il tempo stringe. Ieri mattina la famiglia Abdullah è stata contattata dalla questura dorica che l’ha invitata a presentarsi negli uffici di via Gervasoni domani mattina per "importanti comunicazioni". Non è chiaro quali siano queste comunicazioni, ma potrebbe essere un tassello propedeutico poi all’ingresso del nucleo familiare in un progetto di accoglienza, della prefettura o del comune di Ancona questo non è chiaro.

Il problema tuttavia, per questo facciamo riferimento alla corsa contro il tempo, è legato al fatto che stamattina scade la terza notte di alloggio dei genitori e dei tre bambini piccoli (lo ricordiamo, due maschietti di 6 e 5 anni e la femminuccia che compirà 2 anni la prossima settimana) nell’albergo in zona stazione ferroviaria. Un’accoglienza consentita grazie alla generosità dell’associazione Servizio di Strada che poteva anche essere prolungata per qualche giorno, ma qui sta l’inghippo. L’hotel in questione ha tutte le camere prenotate fino a sabato e quindi la famiglia deve uscire. Trovare una soluzione alberghiera per i prossimi due giorni, in attesa di capire l’esito dell’incontro in questura potrebbe essere fattibile, ma è chiaro che prima o poi andrà trovata una soluzione abitativa diversa per gli Abdullah.

Non si tratta di un singolo o di una coppia di adulti, ma di un nucleo familiare allargato con bambini molto piccoli, stanchi e particolarmente stressati dal lungo e tortuoso viaggio, l’arrivo in città e la presa in carico soltanto parziale. Per ora silenzio dai sevizi sociali del Comune di Ancona e dalla prefettura che, tuttavia, potrebbero essere al lavoro sotto traccia per risolvere questa delicata situazione. Oggi sono attese novità per dare a questa famiglia un sorriso dopo essere stati costretti dal governo svedese ad andarsene la settimana scorsa, dopo anni di permanenza lì, per il mancato rinnovo dei permessi di soggiorno; da lì la scelta di non essere rimpatriati nel nord del Kurdistan iracheno, a causa di forti pericoli per la loro sicurezza, e quella di arrivare in Italia e infine ad Ancona.

La gara di solidarietà verso di loro è scattata nei giorni scorsi quando una pattuglia di carabinieri li ha notati su una panchina di piazza Cavour. "Abbiamo sempre amato l’Italia e poi ci hanno consigliato Ancona. Spero che qualcuno ci aiuti" aveva detto il padre di famiglia al Carlino.