Il dramma della famiglia curda. Evitata la strada, c’è un alloggio

Rischiavano di dover restare in strada per la notte, ma alla fine una sistemazione è stata trovata: in salvo la famiglia curdo-irachena arrivata ad Ancona una decina di giorni fa e in attesa dell’accoglienza. Ieri mattina il nucleo familiare composto da genitori e tre bambini di 6, 5 e neppure 2 anni, è uscito dall’albergo in zona stazione ferroviaria dove il Servizio di Strada aveva garantito il soggiorno per tre notti. Dal mattino è iniziata la ricerca di una soluzione per la notte scorsa che è stata trovata soltanto nel tardo pomeriggio. La famiglia Abdullah ha trovato posto in una bed and breakfast del centro di Ancona. Un’ultima soluzione dopo ore e ore di ricerca che non ha dato alcun esito.

A occuparsi di loro doveva essere l’amministrazione comunale, ma i servizi sociali ieri non disponevano di posti dove accogliere quella famiglia. Impossibile farli entrare al Cantiani, la struttura che da anni ospita i senza fissa dimora, anch’esso pieno. In tanti si sono adoperati per trovare una soluzione, compreso lo stesso carabiniere che al loro arrivo ad Ancona li aveva notati su una panchina di piazza Cavour. Ironia della sorte si sono rivisti ieri pomeriggio sempre in piazza Cavour, fino a quando è arrivato l’ok dal B&B di corso Mazzini che aveva una stanza a disposizione. In serata era arrivata anche la possibilità dell’accoglienza da parte dei Salesiani, in corso Carlo Alberto, quando però la famiglia era entrata nell’alloggio.

Un lieto fine dunque, dopo una vera e propria corsa contro il tempo, adesso si guarda al futuro della famiglia scappata dalla Svezia che la voleva rimpatriare a Dahuk, nel nord del Kurdistan dell’Iraq. Oggi gli Abdullah saranno in questura per la regolarizzazione documentale e per la richiesta di asilo. A quel punto, se tutto dovesse andare come si pensa, madre, padre e tre bambini potrebbero entrare subito in un progetto Cas (Centri di accoglienza straordinaria) della prefettura, seguendo poi tutta la trafila fino alla Commissione territoriale che valuterà la loro posizione prima di concedere asilo. Ora la cosa di cui hanno più bisogno, soprattutto i bambini, è riposarsi dalla stanchezza di un viaggio lungo e da alcuni giorni di vita passati in bilico.