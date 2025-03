Il dramma di Romina nel suo libro verità

Intanto ieri pomeriggio, Romina Scaloni ha presentato a Falconara il suo libro ‘4 maggio 2018. La mia storia con l’untore’. Un evento che è stato promosso dallo Sportello Frida di via IV Novembre, dedicato alle donne e gestito dalla Cooss Marche, in collaborazione con il Comune. Era presente, tra gli altri, anche l’assessore alle Pari opportunità falconarese Ilenia Orologio, oltre a tanti cittadini. Romina ha potuto ripercorrere la sua vicenda personale. Proprio pochi giorni fa, ai giornali, aveva raccontato che quando ha scoperto di essere stata contagiata per lei "è stato come morire e rinascere", ma "ora sono un’altra persona perché la violenza e il trauma che ho subito mi ha catapultata in un’altra dimensione". E nell’incontro di ieri, in cui si è parlato anche dell’importanza vitale di conoscere l’Hiv, ha voluto mandare un "un messaggio di coraggio, di forza e di rinascita, informare le persone sull’Hiv". Patologia sulla quale c’è ancora disinformazione, ma "conoscere il virus significa anche evitare la discriminazione – aveva detto Romina – È importante soprattutto sapere che la medicina, oggi, garantisce cure antiretrovirali che bloccano la replicazione del virus, questo significa che chi è stato contagiato ma si cura regolarmente, non può trasmettere il virus". Allo stesso modo, nell’intervista dello scorso fine settimana, aveva sottolineato l’aspetto penale: "Chi è al corrente di essere sieropositivo e non si cura, omettendo senza prendere precauzioni nei rapporti, come ha fatto il mio carnefice, commette un reato gravissimo. Eppure tante persone, trovandosi nella mia situazione, non hanno denunciato per la vergogna o per paura. Voglio rivolgermi anche a loro, perché non hanno nulla di cui vergognarsi, sono vittime e possono denunciare anche in anonimo". Concetti riproposti anche ieri, dinanzi ad una platea attenta nell’ascoltare la sua forte testimonianza.