Il dramma umano in un "Imbuto cosmico"

Un ‘Imbuto Cosmico’ comparirà domani sera (ore 21) al Teatro Panettone di Ancona. E’ questo l’originale titolo dello spettacolo con cui prosegue la stagione di teatro contemporaneo, organizzata come sempre dal Gruppo Recremisi di Massimo Duranti. Sul palcoscenico della struttura che unisce idealmente i quartieri di Brecce Bianche e Passo Varano salirà la compagnia I Viandanti sul Mare.

La commedia, firmata da Michele Carnevale per la regia di Lorenzo D’Agata e Angelo Galdi, mette in luce, in modo leggero, il disagio continuo nello stare al mondo che caratterizza la vita di chi non si adegua agli schemi. In questo caso il protagonista, Roberto Taviano, scultore e scrittore, non riesce a vendere le sue opere d’arte e a sbarcare il lunario. Questo gli causa dissapori in famiglia, vivendo a casa della suocera a sue spese e con la moglie che vorrebbe trasformare un marito alienato e poco attento in un appiglio sicuro.

Perché Roberto non vende le sue opere d’arte? Non arriva alla gente? O i messaggi che esprime sono troppo profondi e complicati? Non importa. Il dramma di ogni uomo è comunque e sempre quello di non essere capito a fondo.

Quella dei Viandanti sul Mare è una commedia brillante cosiddetta ‘di situazione’, in dialetto napoletano ‘italianizzato’, con al centro un artista che vive nel dramma di non essere capito: geniale o scarso? Roberto Taviano, scrittore, pittore e scultore, sempre squattrinato, vive una situazione economica e matrimoniale sempre sull’orlo di una crisi di nervi.

Per salvare la relazione e non essere sfrattato da casa ha una sola chance: vendere ‘L’imbuto cosmico’, la sua ultima opera. La vicenda si svolge in un bizzarro palazzo di Napoli, immersa in un grottesco entourage: una suocera arcigna, un portiere condominiale stralunato, un idraulico disonesto e un manager spietato, fanno da cornice alla vita di Roberto Taviano.

La compagnia I Viandanti sul mare nasce nel del 2021 dal sodalizio artistico tra Emanuel Pascale, attore e regista, e Michele Carnevale, autore e attore teatrale.

Nel gruppo ci sono molti diplomati nelle accademie nazionali di Udine e Bellini Napoli. Informazioni e biglietti: Casa musicale di corso Stamira 68 (071202588), aperta dal lunedì al sabato (ore 9 – 12.30 e 16 – 19.30), e https://www.vivaticket.com. Prenotazioni telefoniche: Amat (0712072439), dal lunedì al venerdì (dalle 10 alle 16, con orario continuato). Il botteghino del Teatro Panettone aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.