Il ds Moroni: "Pausa utile per ricaricarsi"

Nonostante la sfortuna e i contrattempi, la Vigor vanta ancora un rassicurante margine di vantaggio dalla zona playout. Ma a Recanati i rossoblu si presenteranno senza Rotondo e senza Kone. Il primo a causa della rottura del perone rimediata nel corso di un allenamento, l’altro per una squalifica che non è stata ridotta.

"La stagione della Vigor Senigallia si è ormai delineata, occupiamo quella zona di classifica che abbiamo sempre occupato sin dall’inizio, eccezion fatta per le prime giornate - dice il ds Roberto Moroni -. Sono dell’idea che la graduatoria rispecchi i meriti o i demeriti della squadra dopo 27 giornate. Questa sosta sarà molto utile per recuperare alcuni giocatori importanti, come Gabbianelli e Alonzi, quest’ultimo rientrerà martedì. Un po’ di riposo non può far male in vista del rush finale, anche se questi giorni di riposo sono stati rovinati dall’infortunio di Rotondo".

Un weekend di totale riposo per i rossoblu che riprenderanno a lavorare martedì. Relax per i giocatori, non per mister Antonioli che dovrà cercare nuove tattiche e nuove idee per affrontare al meglio le prossime difficilissime gare. "L’obiettivo adesso è la salvezza. Basta guardare i risultati ogni domenica, le squadre che ci inseguono stanno facendo più punti rispetto a quelle che ambiscono risultati prestigiosi. È un campionato indecifrabile, ma si sa: nella seconda parte della stagione tutto può succedere - continua Moroni -. Dobbiamo correre, alimentare la striscia di risultati positivi, l’unica cosa che conta è conservare la categoria, se raggiungeremo l’obiettivo potremo pensare ad altro, ma sino a quel momento dobbiamo rimanere concentrati sulla salvezza".

Il post partita di Vigor-Termoli è stato caratterizzato da un po’ di amarezza. La Vigor avrebbe potuto godersi le due settimane di sosta con un cospicuo margine di vantaggio dalla zona playout. Così non è stato, nonostante ciò i vigorini guadagnato un punto dal Roma City. Statistiche alla mano, la squadra di Antonioli è l’emblema dell’equilibrio: metà classifica, un’equa distribuzione tra vittorie, pareggi e sconfitte e lo stesso numero di gol fatti e subiti: 28. È chiaro che i rossoblu non possono più rimandare: la scossa serve immediatamente per evitare finali di stagione bollenti. L’obiettivo, la salvezza, è a un passo, sta alla Vigor non cadere più nei soliti errori.

Nicolò Scocchera