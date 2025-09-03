Il ds Moroni: "Serve fiducia, no polemiche"

Giorni intensi in casa Vigor. L’emozione del debutto, le pressioni di una piazza esigente, i timori per gli infortuni e la separazione da qualche giocatore…

Sensazioni e situazioni diverse, nel momento in cui servirebbe solo serenità.

A tal proposito mister Magi cerca di trasmettere maggior fiducia al gruppo che avrà il compito di mantenere la categoria e migliorare quanto fatto lo scorso anno. Di questo ne è convinto il direttore sportivo Roberto Moroni che afferma: "Non ha senso mettere sotto accusa una squadra che deve ancora cominciare il torneo - afferma Moroni -. A Fossombrone la Vigor mi è piaciuta: Alonzi è cresciuto esponenzialmente dalle ultime apparizioni, la difesa è solida, senza dimenticare che stiamo cercando di inserire i nostri giocatori più giovani nelle rotazioni - continua il ds -. È vero Pandullo ha preferito andarsene, al momento però non ci sono trattative di mercato in corso".

Il terzino scuola Atalanta non si è ambientato, salvo clamorosi ripensamenti del ragazzo, la Vigor potrebbe attivarsi per trovare un sostituto. Ai saluti anche il centrocampista Piroso e con ogni probabilità Della Rocca, non considerati pronti dallo staff tecnico rossoblu.

In merito non sono arrivate conferme dal club, ad ogni modo la Vigor dovrebbe ridurre il numero dei giocatori in rosa.

Oggi pomeriggio invece andrà in scena un ultimo test al "Bianchelli". I rossoblu di Senigallia affronteranno la Z Milano. Si tratta di una squadra di Seconda Categoria molto particolare: un social team dedicato al calcio, seguito anche al di fuori del capoluogo lombardo. Una squadra con giocatori di categoria superiore e tanti volti noti come: l’ex Milan Brocchi nei panni di dirigente, il tecnico Dario Hubner, per lui un passato da bomber in Serie A e l’ex Cagliari Jeda, tutt’ora in campo nei panni di calciatore.

Nicolò Scocchera