Il duello sulle antenne. A Monte Dago è allarme: c’è la mobilitazione contro un secondo mega impianto

La seconda antenna della telefonia a Monte Dago ‘non s’ha da fare’, ma anche la prima adesso scatenerà altre proteste. I lavori per il montaggio dell’impianto voluto da una delle compagnie di telefonia mobile in via Trevi sono praticamente arrivati alla fine. Un impianto che, al netto dei punti di vista, fa davvero impressione.

Un palo altissimo, oltre 30 metri, che si staglia nel cielo in una zona verde e di particolare prestigio paesaggistico. Il rischio è che in quello stesso terreno privato, messo a disposizione della società internazionale dalla famiglia proprietaria che ha incassato i soldi dell’affitto dell’area (la somma non è nota), possa sorgere un secondo impianto, ma stiamo parlando di un’ipotesi non facile da approvare.

Il nuovo soprintendente ai beni artistici e paesaggistici delle Marche, Andrea Pessina, avrebbe già dato un suo primo parere, ancora non ufficiale, contrario alla realizzazione di una seconda antenna. Soprintendente che di recente ha incontrato il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, il quale aveva annunciato avrebbe discusso con Pessina, tra le altre cose, anche del delicato tema delle antenne di Monte Dago.

Alla prima antenna non è stato possibile opporsi, anche se la questione del danno paesaggistico avrebbe potuto avere il suo peso; per quanto concerne la seconda il vincolo, e non solo quello, sussisterebbe e potrebbe spingere l’operatore telefonico a trovare un’altra opzione territoriale.

Il problema è che il secondo operatore non ha accettato di essere collegato all’antenna originale, commissionata da un’altra compagnia di telefonia mobile, ma in posizione più bassa, a causa di presunti problemi di ricezione e di interferenze; da qui la richiesta di costruire una seconda antenna a pochi metri da quella ormai montata e dominante.

Al momento, dunque, la situazione vede una prima antenna montata, ma non ancora entrata in funzione, e una seconda su cui potrebbe arrivare, molto probabilmente aggiungiamo noi, un diniego da parte della soprintendenza.

Nel frattempo, in opposizione alla scelta fatta dalla famiglia proprietaria di quel terreno (anconetana, in parte residente in città e in parte fuori regione), è nato un Comitato che si batte contro quelle antenne a Monte Dago.

Antenna che si trova in un punto di pregio come già detto, ma anche vicino alle case e all’Istvas ‘Vanvitelli-Stracca-Angelini’. Dall’altra parte della collina di Monte Dago si trova il quartiere di Tavernelle dov’è nato il comitato ‘Aria Nostra’ che da mesi si batte contro l’attivazione dell’impianto di cremazione all’interno del cimitero di Tavernelle.

Comitati che, assieme ad altri sorti in città negli ultimi anni (Porto-Città, del Piano e così via), stanno facendo sempre più pressione nei confronti delle istituzioni.