Il duo Cervo-Luisi al violino e piano alla chiesa di San Nicolò

La rassegna "Linfa", promossa dalla Scuola Musicale "Pergolesi" di Jesi oggi (ore 21.30) nella chiesa di San Nicolò propone il concerto del Duo Cervo-Luisi, composto da Alessandro Cervo al violino e Gianluca Luisi al pianoforte. I due eseguiranno musiche da ‘La primavera’ di Beethoven (Sonata per violino e pianoforte n. 5 in fa maggiore) e la Sonata in la maggiore per violino e pianoforte di César Franck. Cervo è stato invitato a formare l’orchestra da Camera "Uto Ughi & Friends", della quale è il primo violino. Luisi è considerato dalla critica internazionale uno dei migliori pianisti italiani del nostro tempo.