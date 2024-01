Il Fabriano allunga la serie ma non c’è la vetta

fabriano cerreto

FABRIANO CERRETO (4-3-3): Spitoni; Barilaro, Marino, Stortini, Carnevali; Cicci (34’ st Corazzi), Francesconi, Gramaccia; Tizi (9 st Zupoardo), Gubinelli (9’ st Marinelli), Bezziccheri. All. Tiranti.

BARBARA MONSERRA (4-4-2): Pigliapoco; Coltorti, Carbone, Giobellina, Castagnani; Morsucci (20’ st Calcina), Serpicelli, Omenetti, Nardone; Pierpaoli (47’ st Ferrero), Ubertini (26’ st Brega). All. Mancini

Arbitro: El Moushini di Pesaro

Note – Spettatori 200 circa. Ammoniti: Gubinelli, Carnevali.

Il Fabriano Cerreto non va oltre lo 0-0 contro un Barbara Monserra che ha retto un muro insormontabile difronte al proprio portiere. Quindicesimo risultato utile per i cartai che falliscono l’aggancio in vetta alla classifica. La squadra di casa ha provato a vincere ma non è riuscita a superare l’ostica difesa ospite e il portiere Pigliapoco. Primo tempo equilibrato con i locali che sono andati vicini al vantaggio al 23’ con Barilaro sventato dal portiere e con Bezziccheri che da dentro l’area fallisce. Nella ripresa forcing del Fabriano che schiaccia gli avversari e sfiora in più di un’occasione il vantaggio. Al 1’ gran botta di Tizi, il portiere para. Al 28’ angolo di Barilaro Bezziccheri sale in cielo ma Pigliapoco miracoleggia. Al 41’ Bezziccheri da calcio d’angolo mette la palla all’incrocio ma il portiere devia in angolo. Al 50’ Brega su un retro passaggio di un difensore locale potrebbe beffare i locali ma non approfitta e fallisce clamorosamente il gol della vittoria.

Angelo Campioni