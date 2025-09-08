Il Fabriano Cerreto esulta. Il derby è suo: Jesina ko

CERRETO
2
JESINA
0
CERRETO: Tafa, Stortini (12’ st Bracciatelli) , Perrini, Marino, Malagrida, Merciari (31’ st Bologna), Russo (20’ st Leonardo Nacciarriti), Trillini, Chiavellini (12’ st Gnahe), Palmieri (44’ st Amico), Crescentini. All. Giacomo Del Bene A disposizione: Braghetti, Brodetto, Toma, Guidarelli
JESINA: Santarelli, Manna, Luca Giovannini, Orlietti, Corneli (22’ st Lion Giovannini), Lapi (46’ st Stefoni), Borocci, Ceccarelli (35’ st Luca Nacciariti), Tittarelli (34’ st Angeletti), Minnozzi, F. Massei (22’ st Coppari). All. Giammarco Malavenda. A disposizione: Morosini, Fuligna, Paglalunga, Pecci
Arbitro: Caporaletti (Mc)
Reti: 6’ pt Perrini, 49’ st Leonardo Nacciariti (rig)
Note: 400 spettatori. Calci d’angolo 4 a 3 per il Fabriano Cerreto. Ammoniti: Merciari, Minnozzi, Santarelli
Buona la prima per un concreto Fabriano Cerreto, un gol in apertura e uno in chiusura di gara per spedire a referto il primo derby dell’anno ai danni di una Jesina alla ricerca della migliore condizione. Pochi giri di lancetta, neppure il tempo di aggiustare le marcature il derby prende la direzione più gradita ai padroni di casa: 6’ Palmieri inventa una perfetta parabola per la testa di Perretti inzuccata precisa ma non irresistibile a fil di palo, Santarelli battuto.
La Jesina accusa il colpo ci mette un pò per ritrovare il filo del discorso, reazione blanda ben contenuta dalla difesa di casa, unico brivido al minuto 24: l’improvvisa deviazione in mischia di un attaccante leoncello esalta i riflessi di Tafa. Deciso ad affondare i colpi il Fabriano Cerreto cerca il raddoppio, dopo l’assist per il gol Palmieri (32’) si mette in proprio e prova a sorprendere Santarelli, diagonale deviato in angolo dal numero uno leoncello, al 40’ la conclusione dai 16 metri di Chiavellini finisce di poco sul fondo.
Ancora Chiavellini (4’) protagonista a inizio ripresa solo illusione del gol il destro che impatta l’esterno della rete. Tre minuti dopo la prima, anche unica, vera occasione per la Jesina, Tafa deve superarsi per opporsi alla botta di Borocci servito da Luca Giovannini. Al 12’ il via al valzer delle sostituzioni, Jesina più intraprendente (in campo anche il figliol prodigo Lion Giovannini), di poco alte le conclusioni su calci piazzati da fuori area di Minnozzi.
Malavenda tenta il tutto per tutto (out Tittarelli e Ceccarelli in Angeletti e Luca Nacciariti) senza apprezzabili risultati. Il colpo di grazia per i sogni leoncelli si spegnevano nel tempo extra, 49’ dopo aver sfiorato il raddoppio in un paio di occasioni il Nacciaritti di casa inventa la fuga solitaria verso la vittoria, Santarelli in disperata uscita obbligato alle maniere forti, dal dischetto lo stesso Nacciaritti siglava il definitivo 2 a 0.
Gianni Angelucci