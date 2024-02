Il Fabriano Cerreto fermato ancora sul pari: viene raggiunto in vetta dai Portuali

Terzo pareggio di fila senza reti per il Fabriano Cerreto, stavolta casalingo, contro il Moie Vallesina. E così i cartai non sono più soli in vetta del girone A di Promozione raggiunti dai Portuali vincenti nell’altro big match di giornata contro il S.Orso. Al terzo posto da solo adesso c’è il Moie Vallesina. Vince ancora, per la terza volta consecutiva, il Marina che si aggiudica in rimonta la sfida contro un Osimo Stazione che - di fila - patisce invece la quinta sconfitta. Non riesce a proseguire la striscia vincente il Barbara Monserra che impatta sul proprio campo contro il Valfoglia. Peggio va alla Biagio Nazzaro che cade a Mondolfo.

La Castelfrettese non riesce a tenere il vantaggio al Benelli di Pesaro facendosi raggiungere dal Vismara nell’incrocio tra le due ultime della classe. Nel girone B proprio all’ultimo secondo la Vigor Castelfidardo si piega al Matelica, con i maceratesi che volano a +8 mettendo una serie ipoteca sulla vittoria del campionato. Tanti rammarichi per i fidardensi trafitti per giunta su calcio di rigore dall’ex Jesina Iori. In Prima Categoria non va oltre il pareggio la capolista Sassoferrato Genga sul campo della Castelleonese che ha ora un solo punto di vantaggio sul Montemarciano che passa a Senigallia. Altro ko pesante per la Filottranese che subisce tre gol a Borghetto con tanto di contestazione dei tifosi alla società. Nel girone C raggiunge la zona playoff la Passatempese alla seconda vittoria di fila.