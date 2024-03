Il Fabriano-Cerreto si gode la testa solitaria della classifica, frenano i Portuali

Nel girone A di Promozione torna alla vittoria il Fabriano Cerreto. I cartai si riprendono così la vetta solitaria della classifica grazie alla rete di Bezziccheri su assist di Barilaro nel secondo tempo che decide una battaglia contro il Valfoglia, in trasferta. Non vanno oltre il pareggio invece i Portuali a Pergola, fermati dalla traversa colpita da Mascambruni. Dura solo una notte invece il sogno del Moie Vallesina (cinquina alla Fermignanese con tanto di dimissioni di mister Fini), ma la squadra di Rossi sta attraversando davvero un gran periodo visto che nel giro di quattro giorni ha segnato otto gol tra Coppa Italia e campionato. Il Marina viene bloccato sul pareggio a Castelferretti dove la squadra di casa non riesce a tornare alla vittoria (quindicesima giornata senza successi). Un pareggio dopo varie sconfitte anche per l’Osimo Stazione in casa contro il S.Orso in una giornata dove nel raggruppamento A si registrano cinque ics in totale, compresi quelli della Biagio ripresa proprio all’ultima curva in casa dal Villa S.Martino, compromettendo ancora di più la corsa verso i playoff dei rossoblu, e quello esterno del Barbara Monserra a Gabicce. Il contraccolpo psicologico del ko nel big match di Matelica di una settimana prima forse ha inciso nella Vigor Castelfidardo (girone B) che patisce la seconda sconfitta consecutiva, stavolta casalinga contro il Rapagnano, con la vetta lontana 11 punti. Nel girone B di Prima Categoria cambia ancora la capolista. Ora è la Real Cameranese a comandare, mentre a rallentare sono Sassoferrato Genga e Montemarciano che cadono a sorpresa. Risorge la Filottranese che rifila un tris di reti alla Falconarese.