Il Fabriano-Cerreto soffre, ma vince anche la seconda partita casalinga di fila

Sbuffa e soffre, ma il Fabriano Cerreto vince anche la seconda partita di fila casalinga (terza consecutiva) grazie a una rete in pieno recupero di Bezziccheri. E così i cartai confermano i quattro punti di vantaggio sulla seconda, i Portuali, quest’ultimi corsari sabato sul campo del Moie Vallesina. Un Moie che in Coppa ha raggiunto la finale, ma che in campionato sembra non ritrovarsi con la seconda sconfitta di fila vedendo ora il primo posto lontano sette punti e scendendo anche dal podio del girone A (terzo è il S.Orso). Lo scontro playoff tra Biagio Nazzaro e Marina porta un punto a entrambe. In zona playout vittorie preziose per l’Osimo Stazione e la Castelfrettese. I primi domenica violano il campo del Gabicce Gradara, mentre la Castelfrettese ritrova la vittoria che mancava da inizio novembre. La squadra di Carta sabato ha superato di misura il Barbara Monserra, uno stop che non fa fare alla squadra di Mancini il tanto agognato salto verso i quartieri importanti della classifica. Nel girone B la Vigor Castelfidardo non riesce a cogliere la seconda vittoria di fila in trasferta. La squadra di Manisera torna con un punto in rimonta dal campo del Porto S.Elpidio grazie alla doppietta di Rombini facendosi riprendere al secondo posto dall’Atletico Centobuchi. In Prima Categoria il Sassoferrato Genga sempre più padrone del girone B grazie alla vittoria sulla Labor e complice il pareggio tra Real Cameranese e Montemarciano. Nel girone C momento magico per la Passatempese che segna tre gol a Cingoli, una vittoria che permette alla Passatempese di occupare da sola la quinta piazza.