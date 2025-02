Il Fabriano Cerreto sorride. L’Osimana affonda i Portuali

Colpo grosso del Fabriano Cerreto che espugna Chiesanuova. Per i cartai è il secondo risultato utile di fila in trasferta dopo il pari all’ultimo secondo colto due settimane prima a Osimo. Una ripartenza di Palmieri nella ripresa decide la sfida contro la squadra di Mobili, "per una vittoria molto sofferta, ma non poteva essere altrimenti visto che di fronte avevamo la terza forza del campionato oltre che la finalista di Coppa, una signora squadra, senza dimenticare il valore dell’allenatore che conosciamo - il pensiero di Gastone Mariotti, allenatore del Fabriano Cerreto -. Siamo partiti bene, poi siamo stati bravi a soffrire e nel secondo tempo a colpire in una ripartenza. Tre punti importantissimi anche per il morale. Un successo che ci deve fare crescere in autostima".

Domenica sfida salvezza,in casa, contro i Portuali. "Dovremo avere la stessa determinazione di domenica anche se loro non saranno da meno".

A proposito dei Portuali. La squadra di Ceccarelli non sta attraversando un bel periodo. Domenica, al Del Conero, è arrivata la quarta sconfitta consecutiva, uscendo con le ossa rotta dal derby casalingo contro l’Osimana.

I Portuali hanno pagato un approccio sbagliato. Una partenza sottotono che ha facilitato i senza testa che hanno colpito due volte nel primo tempo e una nella ripresa, con un Buonaventura in giornata di grazia, assist man per i gol di Triana, Alessandroni e Patrizi. "Siamo stati bravi a rendere la partita più facile del previsto contro un avversario difficile da gestire - le parole di Buonaventura che non poteva festeggiare meglio il compleanno -. Abbiamo messo la partita in discesa nel primo tempo e siamo stati bravi a gestire nella ripresa non concedendo quasi nulla e poi siamo stati bravissimi a chiuderla nel momento giusto. Ci godiamo questi tre punti, ma adesso testa al Montecchio, una grande squadra che non a caso comanda la classifica. Ma giocheremo in casa e venderemo cara la pelle anche perché perché ritroveremo i nostri tifosi".

Il Diana domenica riaprirà al pubblico dopo due giornate a porte chiuse.

A proposito di K Sport domenica la squadra ha centrato il sorpasso in vetta dell’Eccellenza nei confronti di una Maceratese fermata in casa sul pari dal Tolentino in un derby dalla cornice di pubblico di categoria superiore.