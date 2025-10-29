Il Fabriano Cerreto sorride. Male Osimana e Jesina

Un solo punto per le tre squadre di Eccellenza dall’ottava giornata di campionato. Risultati che lasciano più di qualche dubbio.

L’unico punto l’ha preso domenica il Fabriano Cerreto a Tolentino, in una partita senza reti, "dopo una bella gara, con un primo tempo molto equilibrato - il commento di mister Del Bene -. Poi nel secondo abbiamo fatto veramente bene, ci è mancata la stoccata un paio di volte dove siamo arrivati a tu per tu con il portiere con Di Cato e Palmieri, ma non siamo riusciti a trovare il gol".

Note negative invece per Osimana e Jesina. Dopo una sola settimana l’Osimana - orfana di Caruso e Alessandroni e con giocatori non al meglio fisicamente - saluta la vetta non sfatando il tabù di Montefano. I senzatesta vengono puniti da errori propri e da mancanza di incisività in fase offensiva oltre che dal solito calo che si registra nel secondo tempo.

"La partita è iniziata male - afferma il ds Mauro Chiodini - subito sotto per un nostro errore e su un campo difficile. Tutto sommato la reazione l’ho vista, abbiamo ripreso il gioco, potevamo pareggiare, perché abbiamo avuto le nostre occasioni. Poi non siamo riusciti a prendere il nostro ritmo anche perché la partita è stata abbastanza. spezzettata. Forse il Montefano ha fatto qualcosa più di noi e nel finale è arrivato il 2-0 che ci ha condannato a una sconfitta che ci può comunque stare nel nostro percorso. Alla squadra non posso dire niente per determinazione e impegno".

Niente da fare per la Jesina che si illude a Montecchio con il vantaggio siglato da Minnozzi, ma poi subisce la rimonta dei padroni di casa che siglano tre gol e con la vittoria si portano anche in testa da soli dell’Eccellenza seguiti a un punto dalla sorprendente Fermignanese, neopromossa, e poi il terzetto Trodica, Osimana e Urbania.

"Venire a Montecchio e fare risultato era un’impresa quasi impossibile, siamo andati in vantaggio, poi per disattenzioni nostre ci hanno pareggiato e nel secondo tempo, anche se abbiamo rischiato poco o niente, abbiamo subito altri due gol sempre per nostre leggerezze - l’analisi di mister Puddu -. Loro hanno giocatori che fanno la differenza. Qualche rammarico non manca, perché abbiamo avuto anche l’occasione per pareggiare anche se il risultato è giusto. Lo spirito c’è stato e deve restare questo".

Nel prossimo turno tutte in casa le nostre.

Torna al Diana una partita ‘storica’ come Osimana-Civitanovese, un derby da categorie superiori. Il Fabriano Cerreto ospiterà l’Urbania, la Jesina il Montefano.